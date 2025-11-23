Ž¢¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤ÎÈ³¤Ê¤Î¤«Ž£³¤³°¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¥«¥´¥á¤¬Â¨¤ä¤á¤¿"ÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ"¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐ»³¹±µ®¡Ø¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë´ë¶È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤« ¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë²õ¤¹¡Ö¶õµ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼Ò°÷¤ÎÆ±°Õ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿Í»ö¡×¤Ï¼Â¹Ô²ÄÇ½
´ë¶È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼«¤é¶¯Âç¤Ê¿Í»ö¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï2ÅÀ¤¢¤ë¡£
Âè1¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÄÊÌ´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤À¤±¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤À¡£Ìµ¸ÂÄêÀ¡¢É¸½àÏ«Æ¯¼Ô¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥º¥à¤«¤éÀ®¤ë¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¿®¶Ä¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë·ÐÏ©°ÍÂ¸À¤È¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¤ÊÍ×°ø¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÄ´À°¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ´ë¶È¤¬¤½¤ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÍÆ°×¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
Âè2¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤Ë¤Ï¿Í»öÀ©ÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê²þÄê¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¡£¶ËÏÀ¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½¹Ô¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤ò°ìÀÚÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÁ°¤ËËÜ¿ÍÆ±°Õ¤òÆÀ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð½¢¶Èµ¬Â§¤Ë»öÁ°¤ÎËÜ¿ÍÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÄÉµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¼ÒÆâ¸øÊç¤ä¿Í»ö°ÛÆ°¤Î°·¤¤Êý
¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿ÍÆ±°Õ¤È¤Ï¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¼ÒÆâ¸øÊç¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¿·¤·¤¤ÉôÌç¤Ø¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¿ÍÆ±°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í»ö°ÛÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿ÍÆ±°Õ¤È¤Ï¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÌ¾ï¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±°Õ¤òËÜ¿Í¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¼ÒÆâ¸øÊç¤È¤Ï¡¢·ç°÷Êä½¼Êý¼°¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÍ¤¹¤ë¡£
Â¾Êý¡¢´ë¶È¼çÆ³¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¤Ï¡¢·ç°÷¤¬À¸¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í»ö°ÛÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÆâ¸øÊç¤È¿Í»ö°ÛÆ°¤Î½Å¤ß¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¸ÄÊÌ¤Ë·èÄê¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¼ÒÆâ¸øÊç¤ò¼ç¤È¤·¤Æ´ë¶È¼çÆ³°ÛÆ°¤ò½¾¤È¤¹¤ë¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤È´ë¶È¼çÆ³°ÛÆ°¤òÆ±Åù¤Î½Å¤ß¤Ç°·¤¦¡¢´ë¶È¼çÆ³°ÛÆ°¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¸øÊç¤ò½¾¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¿Í»ö¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÏÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢ÃÎÅª½ÏÎýÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ëOJT¤Î¶¯¤ß¤Ï°ú¤Â³¤³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤à¤·¤íËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢OJT¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤Ï¤Ð¹¤¤ÀìÌçÀ¤Î¾úÀ®¤¬½¾Íè°Ê¾å¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢£°ÛÆ°´õË¾¤òÁ´¤Æ³ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°ÛÆ°´õË¾¤òÉ¬¤º³ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿°ÛÆ°°Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿ÍÂ¦¤Î°ÛÆ°´õË¾¤Ë´ë¶ÈÂ¦¤¬É¬¤º½¾¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÒÆâ¸øÊç¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸øÊçÀè¤Î¿¦¾ì¤¬±þÊç¼Ô¤Î°ÛÆ°¤ËÆ±°Õ¡Ê¸øÊçÌÌÀÜ¤ò¹ç³Ê¤µ¤»¤ë¡Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÛÆ°¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸þ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬°Õ¸þ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÅØÎÏ¤ò¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìµ¸ÂÄêÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´ë¶È¤ÈÀµ¼Ò°÷¤ÎÁê¸ß´üÂÔ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ´ë¶È·¿¥Ñ¥¿¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È»öÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼ç¤Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤ä¥«¥´¥á¤¬¤¹¤Ç¤Ë²þ³×¤ò¼Â»Ü
ICT´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤¬°ÊÁ°¤«¤éËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤³¤Î¸¶Â§¤ò¡Ö100¿Í100ÄÌ¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö100¿Í100ÄÌ¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Þ¤«¤ê¤È¤ª¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸þ¤ÎÉÔÃÇ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÅØÎÏ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤ÎËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ÎÄã²¼¤È¡¢Âî±Û¤·¤¿ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥´¥á¤¬ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¿Í»öÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤È¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í»öÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿ÍÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Î¼ÂÂÖ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤Ø¤ÎÈ³¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¶Ã¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥«¥´¥á¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦Å¾¶Ð²óÈò¤«´õË¾ÃÏ¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤¬3Ç¯´Ö¡Ê2²ó¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ´ë¶È¼çÆ³¤Î°ÛÆ°¤Ï´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸þ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î¾º¿Ê¤â¼êµó¤²À©¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¾º¿Ê°Õ»×¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£¶¯Âç¤Ê¿Í»ö¸¢¤ò¼êÊü¤·ËÜ¿ÍÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥´¥á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾º¿Ê¤â´Þ¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¼Ò°÷¤Î°Õ¸þ¤òÀè¤ËÊ¹¤¯¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¿Í»ö°ÛÆ°¡¢ÆÃ¤ËÅ¾¶Ð¤ËËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È·üÇ°¤¹¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÅ¹Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¾¶Ð¤ÏËÜ¿ÍÆ±°Õ¤¬¸¶Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊÅ¾¶Ð¤Î·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¾¶Ð·×²è¤Ï¡¢¶ÌÆÍ¤¿Þ¤Ë¤è¤ëÁí¹çÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·Å¾¶Ð·×²èºîÀ®¸å¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÆÍ¤¿Þ¤ÏºÇ½é¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï´ÉÍý¿¦¤È¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÌÜÉ¸¤ÈÃ»´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÌÜÉ¸¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿Í»ö°ÛÆ°·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¢£¸Ä¿Í¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤é¿Í»ö°ÛÆ°¤¬À®Î©¤¹¤ë
¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿Í»ö°ÛÆ°¡ÊÅ¾¶Ð¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¤ÎÂº½Å¤ò´ë¶È¤Î»ÑÀª¤È¤·¤ÆÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤È¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤È¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÐÊý¤ÎÂÐÏÃÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ºòº£¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»äÀ¸³è¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÍý¤Ë»äÀ¸³è¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»äÀ¸³è¤Î¾ðÊó¤ò´ë¶È¤Ë¼«¤é¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý¿¦¤È¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿¿·õ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»äÀ¸³è¤Î¾ðÊó¤ò´ë¶È¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¼ÒÆâ¸øÊç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î´õË¾¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó2Ëü7000¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤¬¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ³°À½Ìô¤Ï2025Ç¯1·î6Æü¤Ë¡¢¿·¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¼çÆ³¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×·ï¤ò¼ÒÆâ¤Ë¸ø³«¤·¡¢¶õ¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¸øÊç¤È¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¼«Î§Åª¤Ê°Õ»×¤Ç°ÛÆ°¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ËÊÑ³×¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÈÃæ³°À½Ìô¤Î»öÎã¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤¢¤¨¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜ¿ÍÆ±°Õ¸¶Â§¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉ¬Í×¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑÊÑ¹¹¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡Ë
----------
ÀÐ»³ ¹±µ®¡Ê¤¤¤·¤ä¤Þ¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë
Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø
°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£»º¶ÈÇ½Î¨Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡À¯ºöÁÏÂ¤¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÀ¯ºö³Ø¡Ë¡£NEC¡¢GE¡¢ÊÆ·Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¼ç¤Ê¼õ¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¹ÔÆ°²Ê³Ø³Ø²ñÍ¥½¨¸¦µæ¾Þ¡ÊJAAS¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡¢¿Íºà°éÀ®³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¡¢HR¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê½ñÀÒÉôÌç¡ËÆþ¾Þ¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Û¶³Ø½¬ÆþÌç¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø ÀÐ»³ ¹±µ®¡Ë