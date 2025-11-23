Ž¢¼Ì³Ú=Ê¿²ì¸»ÆâŽ£Àâ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ÄÂç²ÏŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ææ¤ÎÉâÀ¤³¨»ÕŽ¥¼Ì³Ú¤ÎÁÛÄê³°¤ÊŽ¢ËÜ¶ÈŽ£
¢£¤ï¤º¤«1Ç¯¼å¤Ç³¨»Õ³èÆ°¤ò¼¤á¤¿¡Ö¼Ì³Ú¡×
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¡ÖÆæ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡×¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤Ç¤¹¡£ÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ï´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë5·î¤«¤é¤ÎÌó10¥«·î¡£¸½Â¸¤¹¤ëºîÉÊ¤ÏÌó140ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Î¸å¡¢¤Ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¿·ºî¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¼Ì³ÚºîÉÊ¤ÎÈÇ¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ç¤¹¡£½Å»°Ïº¤È¼Ì³Ú¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½Å»°Ïº¤¬¼Ì³Ú¤Î²èÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÈÇ¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê»ËÎÁ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÄÕ²°¤Ë¤è¤ë¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤Î½é¤á¤Æ¤Î½ÐÈÇ¤¬Á°½Ò¤Î´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë5·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤«¡£Ìò¼Ô³¨¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤Ë¤Ï¹¥µ¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÇä¤ê½Ð¤»¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¥µ¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î´é¸«À¤¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´é¸«À¤¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬»Å³Ý¤±¤¿Ìò¼Ô³¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¹¾¸Í»þÂå¡¢³Æ·à¾ì¤ÏÇÐÍ¥¤òËèÇ¯11·î¤«¤é1Ç¯·ÀÌó¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¯·ÀÌó¤·¤¿ÇÐÍ¥¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬11·î¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¡Ö´é¸«À¤¡×¤Ç¤¹¡£´é¸«À¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌò¼Ô³¨¤òÇä¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ø»»¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¼¡¤Ê¤ë¹¥µ¡¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤¦Àµ·î¡Ê1·î¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Á°¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤Î½ÐÈÇ¤Ï5·î¡£ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¤Ê¤¼´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë11·î¤â¤·¤¯¤Ï´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë1·î¤Ë¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò´©¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿äÂ¬¤¹¤ë¤Ë11·î¤È1·î¤Ë¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢½Å»°Ïº¤È¼Ì³Ú¤¬¤ª¤è¤½¤¤¤Äº¢¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë¤ÎÇ¯¤ÎËö¤«¡¢´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¤Î½Õº¢¤ËÎ¾¼Ô¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢½Å»°Ïº¤Î´Ø¿´¤ÏÌò¼Ô³¨¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÈþ¿Í²è¤òÉÁ¤«¤»¤¿½Å»°Ïº¤Ï¡¢¼¡¤ÏÌò¼Ô³¨³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿À³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤â¤Þ¤ÀºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡Ä
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½Å»°Ïº¤Î´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦ÉâÀ¤³¨»Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½Å»°Ïº¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎËû¤Î¤è¤¦¤Ë³×¿·Åª¤ÊºîÉÊ¤¬ÉÁ¤±¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¾¡Àî(¤«¤Ä¤«¤ï)½Õ¾Ï(¤·¤å¤ó¤·¤ç¤¦)¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤ÎÄï»Ò¡¦¾¡Àî½ÕÏ¯(¤·¤å¤ó¤í¤¦)¡Ê¤Î¤Á¤Î³ë¾þËÌºØ¡¢±é¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ë¤Ë¡¢½Å»°Ïº¤Ï²«É½»æ¤ÎÁÞ³¨¤äÌò¼Ô³¨¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÕÏ¯¡ÊËÌºØ¡Ë¤ÎÌò¼Ô³¨¤Ë½Å»°Ïº¤Ïº£¤Ò¤È¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¤Î½é¤áº¢¤Ë¤Ï½ÕÏ¯¤ÎºîÉÊ¤Î½ÐÈÇ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½ÕÏ¯¤ÎÄï(¤ª¤È¤¦¤È)Äï»Ò¤Ë¾¡Àî½Õ±Ñ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å»°Ïº¤Ï½Õ±Ñ¤Ë¤âÌò¼Ô³¨¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê1793Ç¯º¢¡Ë¡£½Õ±Ñ¤ÎÌò¼Ô³¨¤Ë¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ö»°À¤»ÔÀî¹âÎïÂ¢¡¢»°À¤ºäÅÄÈ¾¸ÞÏº¡¢Ãæ»³ÉÙ»°Ïº¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï3¿Í¤ÎÌò¼Ô¤Î´é¤ò°ìËç¤Î²èÌÌ¤ËÂç¼Ì¤·¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂç¼ó³¨¡×¡ÊÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤Î°ì·Á¼°¤ÇÈ¾¿ÈÁü¤Þ¤¿¤Ï´é¤ò¼ç¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤ÎÂç¼ó³¨¤È¸À¤¨¤Ð¼Ì³Ú¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ±Ñ¤ÎÌò¼Ô³¨¤â¡Ö¼¡¤Î¼Ì³Ú¤ËÏ¢¤Ê¤ë¿·Í×ÁÇ¤ò¤½¤³¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢½Õ±Ñ¤ÎÌò¼Ô³¨¤â½Å»°Ïº¤Î´üÂÔ¤ËÅº¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½ÕÏ¯¤ä½Õ±Ñ¤ÎÌò¼Ô³¨¤Ï¡ÖÅÁÅýÅªÌò¼Ô³¨¡×¤Î·¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³¨¤Î¾å¼ê¤µ¤è¤ê¤â¡Ö·¿ÇË¤ê¤ÊºîÉ÷¡×
¡ÖÌò¼Ô³¨¤Î·¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤ì¤¿ÉÁ¤¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¡½¡½½Å»°Ïº¤Ï¼«¤é¤Î´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦¼Ô¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë½Å»°Ïº¤Ï°ÎÂç¤ÊÉÁ¤¼ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼Ì³Ú¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤ÎÆæ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎÀµÂÎ¡Ê¼ÂÁü¡ËÃµ¤·¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì³Ú¤Î³èÆ°´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¼Ì³Ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ËÎÁ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Í¾·×¤Ë¿äÂ¬¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿äÍý¾®Àâ³¦¤Îµð¾¢¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¼Ì³Ú¤Î³¨¤ÎÆÈ¼«À¤«¤é¡¢¼Ì³Ú¤Ë¡Ö»ë¿À·Ð¤Î¶¸¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤³¤«¤éÉßÞ§(¤Õ¤¨¤ó)¤·¤Æ¡Ê¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¡Ë¼Ì³Ú¤Ï¡Ö¾¯¡¹Àº¿À°Û¾ï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤Þ¤Ç²±Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¼Ì³Ú¤¬Í·³Ô¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤³¤ÇÀÉÂ¡ÊÇßÆÇ¡Ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¼Ì³Ú¤ÎÁÇÀÃµ¤·¤ÏÅª³°¤ì¡©
³Î¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ï¾ï¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´¶À¤ò»ý¤Á¡¢»þ¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¡ÊÎã¤¨¤Ð¥ª¥é¥ó¥À¤Î²è²È¡¦¥´¥Ã¥Û¡Ë¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ³Î¾Ú¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÀº¿À°Û¾ï¼Ô¡×¤È·è¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¼Ì³ÚÊÌ¿ÍÀâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¾§¤¨¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¤Ê³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤¬¡Ö¼Â¤Ï¼Ì³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð³ë¾þËÌºØ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É±Ï©ÈÍ¼ç¡¦¼ò°æÃé°Ê¡Ê1756¡Á1790Ç¯¡Ë¤ÎÄï¤ÇÎÖÇÉ¤Î³¨»Õ¡¦ÇÐ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¼ò°æÊú°ì(¤Û¤¦¤¤¤Ä)¤¬¼Ì³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¹¾¸ÍÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î¸þ°æ¿®É×»á¤ÎÀâ¡Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»³Ú¤Î¤¿¤á¤ËÁêÅöÂç¤¤Ê¶â¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¿ÈÊ¬¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÉâÀ¤³¨¤Î²èµ»¤Ë½¬½Ï¤·¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¼Çµï¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡×¡ÖÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¿Æ¤·¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ä¿ÈÊ¬¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¸þ°æ»á¤Ï¼Ì³Ú¡áÊú°ìÆ±°ì¿ÍÊªÀâ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¶½Ì£¿¼¤¤Àâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ËÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÊ¿²ì¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¤Þ¤Ç¡Ä
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬¼Ì³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î±½¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸»Æâ¡á¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦Àâ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸»Æâ¤Ï¹ö»à¤»¤º¤ËÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÎÎÃÏ¡¦±ó½£ÁêÎÉ¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¯Àâ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸»Æâ¤Ï°Â±Ê8Ç¯¡Ê1780¡Ë11·î¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿ºá¤Ë¤è¤êÅê¹ö¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤ËÉÂ¤Ë¤è¤ê¹ö»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°äÂÎ¤â°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸»Æâ¤Ï³Î¤«¤Ë°Â±Ê8Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì³Ú¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¸»Æâ¤Ïµººî¤ä¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ÎÀ©ºî¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢À¾ÍÎ²è¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Ìý³¨¤ÇÀ¾ÍÎÉØ¿Í¤Î¾ÓÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼Ì³Ú¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¶¯°ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¼Âºß¤»¤º¡¢Ê£¿ô¤Î³¨»Õ¤Ë¤è¤ë¹çºîÀâ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ì³Ú¤ÎºîÉÊ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²èÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì³ÚÊ£¿ô¿ÍÀâ¤â¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì³Ú¼«¿È¤¬²èÉ÷¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ì³ÚÊ£¿ô¿ÍÀâ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿º¬µò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼Ì³Ú¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¤Î¤¬¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê°¤ÇÈÆÁÅçÈÍ¼ç¡¦Ëª¿Ü²ì²È¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡Ë¡á¼Ì³ÚÀâ¤Ç¤¹¡£
¢£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿¡Ö¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¡×
¹¾¸Í¸å´ü¤Î¹Í¾Ú²È¡¦ºØÆ£·îÖª¡Ê1804¡Á1878¡Ë¤ÎÃøºî¡ØÁýÊä¡¦ÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¡Ê1843Ç¯À®Î©¡Ë¤Î¼Ì³Ú¤Î¹àÌÜ¤Ë¡ÖÂ¯¾ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡¢È¬ÃúËÙ¤Ë½»¤¹¡£°¤½£¸ô¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡×¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¤ÏÉâÀ¤³¨»Õ¤ÎÅÁµ¡¦·ÐÎò¤ò¹Í¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Å·ÌÀ´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸¿Í¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦(¤Ê¤ó¤Ý)¡Ê1749¡Á1823Ç¯¡¢±é¡¦¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤ÎÊÔ»¼¤ËÀ®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸å¤Ë»³ÅìµþÅÁ¡¦¼°Äâ»°ÇÏ¡¦ºØÆ£·îÖª¤é¤¬ÊäÄû¡¦ÁýÊä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤ÎÌ¾¤ÏÇ½Ìò¼Ô¤Î¸ø¼°Ì¾Êí¡Ø±î³ÚÊ¬¸ÂÄ¡¡Ù¤äÇ½Ìò¼Ô¤ÎÅÁµ¡Ø½Å½¤±î³ÚÅÁµ¡Ù¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸Íºß½»¤ÎÊ¸²½¿Í¤òÃÏ°èÊÌ¤Ë·Ç¤²¤¿¿ÍÌ¾Ï¿¡Ø½ô²È¿ÍÌ¾¡¡¹¾¸ÍÊý³ÑÊ¬¡Ù¤Ë¤â¹¾¸Í¤ÎÈ¬ÃúËÙ¤Î¹àÌÜ¤Ë¡Ö¹æ¼Ì³ÚºØ ÃÏÂ¢¶¶¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬ÃúËÙÃÏÂ¢¶¶¤Ë¡Ö¼Ì³ÚºØ¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡Ê¡Ø¹¾¸ÍÊý³ÑÊ¬¡Ù¤òµ¶½ñ¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼Ì³Ú¤ÏÇ½Ìò¼Ô¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤Û¤Ü°ìÃ×¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ÊÀõÌî½¨¹ä¡Ö¼Ì³Ú¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤«¡×¡Øµ¨´©¡¡Èþ¤Î¤¿¤è¤ê¡Ù¡Ë¡£
¢£Ç½Ìò¼Ô¤Ê¤éÈóÈÖ´ü´Ö¤Ë³¨»Õ¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤Ë¤ÏÅöÈÖ¤ÈÈóÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤â¤·¤¯¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¸òÂå¤·¡¢ËÜ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤«¤é10·î¤Þ¤ÇÇ¤Ì³¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¡ÖÈ¾Ç¯µÍÈÖ¡×¡¢11·î¤«¤éÍâÇ¯4·î¤Þ¤ÇÈóÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÈ¾Ç¯ÈóÈÖ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê5·î¤«¤éÍâÇ¯4·î¤Þ¤ÇÅöÈÖ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤ò°ìÇ¯µÍÈÖ¤È¸Æ¤ó¤À¡Ë¡£
¤è¤Ã¤ÆÇ½Ìò¼Ô¤Ë¤ÏÈóÈÖ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Ëµ¢¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡Ê¼Ì³Ú¡Ë¤Ë¤ÏÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¯»þ´Ö¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì³Ú¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¡ÊÌó10¥«·î¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈà¤¬Ç½Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ì³Ú¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤Ü·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ì³Ú¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¡¦Ææ¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¤ÎÀµÂÎÊÔ½¸Éô¡Ø¼Ì³Ú¤òÃµ¤» ¡¡Ææ¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡¢1995Ç¯¡Ë
¡¦¾¾ÌÚ´²¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢2002Ç¯¡Ë
¡¦ÃæÌî»°ÉÒ¡Ø¼Ì³Ú¡¡¹¾¸Í¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÁü¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¢2007Ç¯¡Ë
----------
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Îò»Ë¸¦µæ¼Ô
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Îò»Ë¸¦µæµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
----------
¡ÊÎò»Ë¸¦µæ¼Ô ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ë