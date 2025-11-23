¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÀ»¿Í¤Ê¤ó¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡É¤Ë¹¤Þ¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµ¬³Ê³°¤Î·èÃÇ¤Ë´¶Éþ¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·¤¿¤ÊºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¡¢ÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤ÀÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡µå³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥á¥¬¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡É¤âµ¬³Ê³°¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Æ°²è¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò²ÈÂ²¤Ë¤¹¤ë°¦¸¤²È¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÃ«¡£º£²ó¤ÎºâÃÄÀßÎ©¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯Åª¤«¤Ä¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³èÆ°Åª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢·òÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡×¤È¤·¡¢²¿¤é¤«¤Î½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤Îµß½õ¤äÊÝ¸î¡¢¤½¤·¤Æ¥±¥¢¤ò»Ù±ç¤¬Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÆ°Êª¤Î»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡½¡½¡£2Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶µðÂç·ÀÌó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê³èÍÑË¡¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÂçÃ«¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤À¡£Èà¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¹ñÆâ¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤Þ¤¿ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÀ»¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ØÌîµå³¦¤Î¿À¡Ù¤È¤¤¤¦»¿¼¤òÆÀ¤¿¡£º£²ó¤ÎºâÃÄÀßÎ©¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡À¼²Á¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]