¡Ú¥¯¥¤ー¥ó¥º±ØÅÁ2025¡ÛÅ·Ëþ²°7°Ì¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¤ー¥ó¥º8¤ËÊÖ¤êºé¤¡×
µÜ¾ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤ー¥ó¥º±ØÅÁ¡£Å·Ëþ²°¤Ï7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¤ー¥ó¥º8¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10°Ì¤ÈÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áÄ©¤ó¤À¥¯¥¤ー¥ó¥º±ØÅÁ¡£
ÁÏÉô°ÊÍè¡¢34Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£
°ì¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿µÈ±òÛÙÁª¼ê¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò¥ー¥×¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬½ù¡¹¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤2°Ì¤Ç2¶è¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤®¤Þ¤¹¡£
3¶è¤ÏµîÇ¯¡¢²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿Á°ÅÄÊæÆîÁª¼ê¡£6°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ç°Ì¤ò¥ー¥×¡£
¤½¤Î¸å13°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢5¶è¤ÎÀ¾Â¼Èþ·î¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤ß¤Ä¤¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤âÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ7¿ÍÈ´¤¡£°ìµ¤¤Ë¥·ー¥É·÷Æâ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï°ì¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î7°Ì¤Ç¥´ー¥ë¡£
ÍèÇ¯¤Î¥·ー¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¾å°Ì8¥Áー¥à¡¢¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¥º8¡×¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£