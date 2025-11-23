¡Ö¶âÀ®ÀÖ»ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë8Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¡ª
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¶âÀ®ÀÖ»ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¶âÀ®ÀÖ»ù¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¶âÀ®ÀÖ»ù¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ó¤Ê¤ê¤¢¤«¤Á¤´¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÀ®ÀÖ»ù¡£
¤½¤ó¤Ê·ª¸¶»Ô¤Ë¤Ï¡¢±óÊý¤«¤é¤âÅÐ»³°¦¹¥²È¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ëÌ¾Êö¡Ö·ª¶ð»³¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤«¤é²Æ¤Ï150¼ïÎà¤â¤Î¹â»³¿¢Êª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½©¤ÏÆüËÜ1¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¹ÈÍÕ¡Ö¿À¤Îå°Ýß¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
