»â»ÒºÂ¡¦½÷À¤Î±¿Àª
¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Êº£½µ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»â»ÒºÂ¤Ï¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤äÆü¾ïÌÌ¤ÇÄ¹¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÌäÂê¡¢ÉéÃ´¤Î¼ý½¦¤ä¼êÊü¤·¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â´Ø·¸¤¢¤ë¤«¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤ä¿ÆÍ§¤È¤¤¤Ã¤¿Âç»ö¤ÊÁê¼ê¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤È¤Î±ï¤«¤é¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤â¡£¡Ö°ì½ï¤Ê¤é»×¤¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬»â»ÒºÂ¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤³¤º¡¢»â»ÒºÂ¼«¿È¤â¾¯¡¹ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¤Þ¤º¤Ï¡Öº£¸å¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¡¢¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ°¤½Ð¤·¤ÏµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
»â»ÒºÂ¡¦ÃËÀ¤Î±¿Àª
¥Ñー¥È¥Êー¤ä¿ÆÍ§¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÂç»ö¤ÊÃ¯¤«¤ÎÂ¸ºß¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤â¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Î»â»ÒºÂ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤ä²ÈÂ²´Ø·¸Æâ¤Ç¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤ä¤ê¤¤ëÄ¾Á°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤½¤Á¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤Êý¸þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¡×¤ò¸«·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èè¤ì¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥¿¥¤¥à¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£