¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¤¬£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈ¬²¦»Ò¤Î¥²¥ó¥Ð¤ËÀøÆþ¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢°ìÌÐ¤Ï¡¢ßÀ²È¡¢»³Æâ¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª¤³¤ì¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤¬Î®¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤¬¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÂçÀ¼¤È¤«¤À¤±¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ø¤ª¤¤¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡££²¿Í¤À¤±¤Çºî¤ê¤¢¤²¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÈäÏª¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò²û¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î°ìÌÐ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Çú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£