¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤ËÎÞÁ£Êø²õ¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×ÂçÀ¼±ç¤ËÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡¡¹â¶¶¸÷À®¤ÈÊúÍÊ
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ì£É£Ï£Î£Ó¡¡£Ô£È£Á£Î£Ë£Ó¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£Á£²£°£²£µ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤ËÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤ëºÝ¤ËÆ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¹â¶¶¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÇ®¤¤´Á¤ä¤Êº£°æÃ£Ìé¤Ï¡×¡¢¡Öµã¤«¤»¤ë¤Ê¤è¡¢´èÄ¥¤ìº£°æ¡¢¸÷À®¡×¡¢¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤ë¡×¡¢¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¡¢¹â¶¶¤Ï¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾ÉðÆþ¤ê¤·¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ç³èÌö¡£º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£