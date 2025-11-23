´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¾®½ÕÆüÏÂ¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Î½ê¤â
24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤Ï±À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´ØÅì¤â¡¢Ä«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶å½£ÆîÉô¤Ç¤â±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍÛµ¤¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï18¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤â¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Àá¤Î¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î²ÐÍËÆü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÎä¤¿¤¤ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÚÀî Íõ¡Ë