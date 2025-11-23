¥ª¥Õ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥É·³¤ÎÏ¯Êó¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¡27ºÐ¤¬´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¡ÄSNS¤Ç½ËÊ¡»¦Åþ
¥¦¥©¡¼¥É¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÀ®¸ù
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖForever starts now¡Ê±Ê±ó¤Ïº£¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Î¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥·¥¢¤µ¤ó¤ØÉ¨¤ò¤Ä¤¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤òÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤¬¥¥¹¤ò¤·¤Æ¥¹¥³¥·¥¢¤µ¤ó¤¬»ØÎØ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥É¤Ï2019Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ251°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2024Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Âç²ñËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡»¦Åþ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡¡°¦¤òÁ÷¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë