´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ËÉ×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£»á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È ¸ø³«¤Ë¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÉ×¡¦ËÜÊÂ·ò¼£»á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½É×ÉØ¡¢Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
´Ý»³¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü ËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤â¡¢ËÜÊÂ»á¤È¤ÎÊ£¿ô¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¡£É×ÉØ¤Ç»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Take2¤ÎÅìµ®Çî¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀî¤¢¤êÃÓ¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿å¤òÄ¶¤¨¤Æ»³¤ËÅÐ¤í¤¦ ¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°²¼»³¤·¤è¤¦ ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡¼¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¡¦ËÜÊÂ»á¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý»³¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë ¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×¡ÖÌþ¤··Ï¸æÉ×ÉØ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸æÉ×ÉØ¡×¡Ö·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý»³¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¤ËËÜÊÂ»á¤È·ëº§¡£2023Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢¡´Ý»³·ËÎ¤Æà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
