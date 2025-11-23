¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤ÈÂÐÌÌ
¡¡µð¿Í¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾£¶Áª¼ê¡¢°éÀ®»ØÌ¾£µÁª¼ê¤Î·×£±£±Áª¼ê¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ïºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ìÆâ¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ
£±°Ì¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë£²£±
£²°Ì¡¡ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë£³£°
£³°Ì¡¡»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê°¡Âç¡Ë£³£¶
£´°Ì¡¡³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë£³£¹
£µ°Ì¡¡¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë£³£³
£¶°Ì¡¡Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë£¹£¹
°éÀ®£±°Ì¡¡ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡Ë£°£±£±
°éÀ®£²°Ì¡¡ÎÓ»¸Åê¼ê¡ÊÎ©ÀµÂç¡Ë£°£±£²
°éÀ®£³°Ì¡¡¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¡ÊË¶¶Ãæ±û¡Ë£°£°£¶
°éÀ®£´°Ì¡¡²ÏÌîÍ¥ºîÅê¼ê¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡Ë£°£´£·
°éÀ®£µ°Ì¡¡ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë£°£°£³