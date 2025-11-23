¤ªÇñ¤Þ¤êÎ¹¹Ô¤Ç¿´Äì¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿Èà½÷¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Î¹Àè¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬·ö²Þ¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£´Å¤¨¥â¡¼¥É¤Ç¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ214Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤êÎ¹¹Ô¤Ç¿´Äì¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿Èà½÷¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤í¤¦¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¯¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òµá¤á¤ë
¡ÖìÔÂô¤Ê¼êÃÊ¤Ð¤«¤ê¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ë»×¤¨¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ë¤ª²ÙÊª°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÜÆ°¤¬Â¿¤½¤¦¤ÊÎ¹Äø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤«¤éÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÅÅÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤¬»È¤¨¤º¤ËÁû¤°
¡ÖÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥±¡¼¥¿¥¤¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ò¤ß¤»¤Æ¤â¡¢Æ±¾ð¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«Êò¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿È¤â¿´¤â£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤Í¡×¤È¡¢¤¤¤Ã¤½ÅÅÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç°¦¾ð¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢½É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÅÚ»º¤òÍß¤·¤¬¤ë
¡Ö´Ñ¸÷¤è¤ê¥°¥Ã¥º½¸¤á¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹Àè¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ñÌ£¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥Î¥ê¤ÇÁê¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤¸¤Ä¤Ï·éÊÊ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢²¹Àô½É¤Ê¤Î¤ËÆþÍá¤òµñ¤à
¡Ö²¹Àô¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ°¢Á³¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢NG¹àÌÜ¤òÁ°¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¤òµñ¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¿©»ö¤ò¹ë²Ú¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà»á¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤³¤ì¥«¥ï¥¤¥¤¡¢¤¢¤ì¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¥¬¥é¥¯¥¿¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤ë
¡ÖÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ´Ñ¸÷¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤ò¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÍ½»»¤ä¹ØÆþÉÊ¥ê¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ·×²èÀ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤¢¤È¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤Í¡×¤È¡¢Èà»á¤ò²¼ËÍ°·¤¤¤¹¤ë
¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷²¦ÍÍ¥â¡¼¥É¤ÇÈà»á¤ò¤³¤»È¤Ã¤ÆÈ¿´¶¤òÇã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤òÍê¤àÂå¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Ï´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¼ý½¸·¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¤ò¿´³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö²½¾ÑÉÊ¤òËº¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶É´²ßÅ¹¤Þ¤Ç°¦ÍÑÉÊ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¤È¥¥ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹Àè¤ÇÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¡¹¤ÎÉÔÊØ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤Î»þ´Ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö±ø¤¤¡£¶¹¤¤¡£½¤¤¡×¤È¡¢½É¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ÆÉô²°¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Éô²°¤Î·çÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½ÉÇñÀè¤ËÉÔËþ¤Ð¤«¤êÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÈà»á¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÈè¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥Æ¿²¤¹¤ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ï¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤É¤³¤í¤«¡¢ÌÌÅÝ½¤½¤¦¤Ë¤·¤ÆÈà»á¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±¿Å¾¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¸À¤¤Êý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î¹Àè¤Ç¥À¥é¥À¥é¤ÈÉÔËþ¤ä¥°¥Á¤ò¤³¤Ü¤¹¤È¡¢Èà»á¤«¤é¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ªÇñ¤Þ¤êÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯7·î1Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×214Ì¾¡ÊÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
