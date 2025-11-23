£×£Â£Ï½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦ÃëÅÄ¿ð´õ¤¬£³¿Í¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î´°¾¡¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç£Ö£¶Ã£À®
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Ï½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¡»²¦¼Ô¡¦ÃëÅÄ¿ð´õ¡Ê£³¡½£°È½Äê¡ËÆ±µé£´°Ì¥°¥í¥ê¥¢¡¦¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¡ü¡Ê£²£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡¡£×£Â£Ï½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÃëÅÄ¿ð´õ¡Ê£²£¹¡Ë¡á»°Ç÷¡á¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£´°Ì¥°¥í¥ê¥¢¡¦¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¡Ê£³£±¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ò£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç²¼¤·¡¢£¶ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£´ÀïÏ¢Â³¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÅöÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÃëÅÄ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ÆÄ©Àï¼Ô¤ò°µÅÝ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸£³¿Í¤È¤â£±£°£°¡½£¹£°¤È¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¡Öº£Ç¯£´»î¹çÌÜ¤âÌµ»öËÉ±Ò¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡£î£ï¡¡£ð£á£ó£á¡¡£î£á£ä£á¡ª¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÃëÅÄ¤¬£±£°ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢¥¬¥¸¥ã¥ë¥É¤¬£±£¶¾¡¡Ê£·£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£³Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃëÅÄ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç£²£¹¾¡¡Ê£±£³£Ò£Ó£Ã¡Ë£±£¶ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£²£±Ç¯£±£°·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£²Ç¯£±£²·î¤Ë¥×¥í£´ÀïÌÜ¤Ç£×£Â£Ï½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±¡¢£µ¡¢£¸¡¢£±£±·î¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç£´ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ò½Å¤Í¤¿¡££µ·î¤Î£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥ê¥ó¥°»ï¤ÎÇ§Äê²¦ºÂ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£