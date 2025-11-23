¡Úµð¿Í¡Û ¥É¥é£´¡¦³§Àî³ÙÈô¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ³°Ìî¼ê
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤â¤¢¤ê¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£¹¡×¤òÇØÉé¤¦¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¢ÃæÂç¤Î³§Àî³ÙÈô¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡¦¤¬¤¯¤Ò¡Ë³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³§Àî¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£¸¥¥í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¹³Ñ¤Ë±Ô¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¡£¶¯¸ª¤äÁöÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£º£½©¤ÎÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ë¾å£²£µ¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£±£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â³ÍÆÀ¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£