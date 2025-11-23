ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¿ôÊ¬¤Ç¢ªÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡É¼Ì¿¿¤Ë1.5Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡×¤Ë1,5Ëü¤¤¤¤¤Í
¤¹¤¤(@swiswi1228)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¸«¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ⓒswiswi1228
¿ôÊ¬¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾Ð
¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥á¥êー¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥á¥êー¤Î·ä´Ö¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤òÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖMRI¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌþ¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Û3ºÐ9¤«·î»ù¤Ë¡Ö²¿ºÐ¡©¡×¤È¼ÁÌä¢Í¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡Ä¡×¼Ð¤á¾å¤Î²óÅú¤Ë12Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
¤·¤ê¤Ò¤È¤ß 🗯️Ê¸¥Õ¥êÅìµþ 5/11 ¤·69-70(@sirisiri_hit)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ï¤¬»Ò¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤·¤ê¤Ò¤È¤ß 🗯️¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤È3¤«·î¤Û¤É¤Ç4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ï¤¬»Ò¤Ë¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3ºÐ9¥ö·î»ù¤Ëº£²¿ºÐ¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤É¤ó¤É¤ó4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¸·Ì©¤À¤Ê
¡Ö3ºÐ¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°4ºÐ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ó¤É¤ó4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«¤ÎÅ¯³Ø¤Î¤è¤¦¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤º¤È¤â¡¢1Æü1Æü¤È4ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«»þ´Ö¤Î³µÇ°¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï12Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÈÂçÊÑÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¡×¡ÖÆ¬ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°úÍÑ¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¬¤»¡ª2ºÐ¤È0ºÐ¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤Ë7600¤¤¤¤¤Í
¤Ñ¤ó¤ä┊︎2y+0y(5m)(@Ne_Yadonnn)¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£·»Äï¡¢»ÐËå¤¬³Ú¤·¤¯Í·¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿Æ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Ñ¤ó¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢2ºÐ¤È0ºÐ¤Î»ÐËå¤Î¥Þ¥Þ¡£¤¢¤ëÆü¡¢»ÐËå¤¬¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
©︎Ne_Yadonnn
©︎Ne_Yadonnn
2ºÐ¤È0ºÐ¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡¢Èó¾ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤
Ëå¤ÎÁ°¤Ç¥«ー¥Æ¥ó¤Ë±£¤ì¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£ÂÎ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´é¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¥Á¥é¥Ã¤È¥«ー¥Æ¥ó¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢Ëå¤ËÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£0ºÐ¤ÎËå¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤µ¤»¤¿Â¤«¤é¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë»Ð¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ë¹¬¤»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥·ー¥ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë