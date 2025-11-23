½é¥·¡¼¥É¤Ï¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢ÅÔÎè²Ú¤é£±£°¿Í¡¡Àîºê½Õ²Ö¡¢±±°æÎï¹á¤é£±£¶¿Í¤Ï¥·¡¼¥ÉÁÓ¼º¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Âç²ñ½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£µ£°¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£²£·¡¦£µºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¥·¡¼¥É¤ÏÆ±¥é¥ó¥¯£´°Ì¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê£Ó£ë£ù¡Ë¡¢ÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¹¡Ë¡¢ÆþÃ«¶Á¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢»³¾ëÆà¡¹¡Ê¥¤¥Á¥±¥ó¡Ë¡¢¹âÌî°¦É±¡Ê£Ê¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê»°É©ÅÅµ¡¡Ë¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢ÅÔÎè²Ú¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Î£±£°¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¯£µ£±°Ì¤«¤é£µ£µ°Ì¤Ë¤ÏÍèµ¨¤ÎÂè£±²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ÎÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢£µ£±°Ì¤ËµÈÅÄÎë¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢£µ£²°Ì¤Ë¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡ÊÆüËÜ¿¨ÇÞ¡Ë¡¢£µ£³°Ì¤ËÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¡Ë¡¢£µ£´°Ì¤Ë»û²¬º»Ìï¹á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢£µ£µ°Ì¤Ë¸åÆ£Ì¤Í¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥é¥ó¥¯£·£µ°Ì¤ÎÀîºê½Õ²Ö¡ÊÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¡¢£¸£²°Ì¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê£Ê£Æ£Å¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¡¢£¹£¹°Ì¤Î±±°æÎï¹á¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤é£±£¶¿Í¤¬Íèµ¨¥·¡¼¥É¤ò¼º¤Ã¤¿¡£