£±£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤Î·ãÁö¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡ÖÁíÎ®¤·¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡×¡Ö¤¦¤½¤À¤í¡×¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤Î°È¾å¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È
¡¡¿Íµ¤Çö¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤À¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÇÁ³¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï£±£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÈÖ¿Íµ¤¤ÈÄãÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤Ï½é¤á¤Æ¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁ°¤á¤ÎÃæÃÄ¤Ç±¿¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·ÃÖ¤«¤ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÁ°¤òÂØ¤¨¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£ºÇ¸å¤Ï£²Ãå¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ËÉ¡º¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢£´¡¢£µÆ¬¤¬²£°ìÀþ¤ÎÂçº®Àï¤À¤Ã¤¿£³ÃåÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£³ºÐ»þ¤Ë»©·î¾Þ¡Ê£±£¶Ãå¡Ë¡¢£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¡Ê£¸Ãå¡Ë¤È£Ç£±ÀïÀþ¤òÊâ¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤Ç¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£¹Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃæµþµÇ°£·Ãå¡¢ÉÙ»Î£Ó£¹Ãå¤È·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤âºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÈÂçÉñÂæ¤Ç¸«»öÊÑ¿È¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤â¸þ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÇÏ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤½¤À¤í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÈ´·²¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¿ùµ³¼ê¡×¡Ö¹â¿ù¤¯¤ó¶²¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö£±£°£°²ó¤ä¤Ã¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¥Þ¥¸¤Ç¤ï¤«¤é¤ó¡×¡ÖÇã¤¨¤ó¤Ê¤¡Î®ÀÐ¤Ë¡×¡Ö¿Íµ¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡Ö¤è¤¯£³Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê£÷¡×¡ÖÁíÎ®¤·¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½¦¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÅö¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£