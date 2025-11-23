ÌÀÀ±ÌîµåÉôÁÏÉô120¼þÇ¯µÇ°¤ÇPL³Ø±à¤È¤ÎOBÀï³«ºÅ¡¡Âçºå¤Î»ä³Ø7¶¯¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®ºï¤Ã¤¿Î¾¹»¤¬å«¿¼¤á¤ë
¡¡1963Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É½Õ²ÆÄÌ»»12ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÌÀÀ±¡ÊÂçºå¡Ë¤¬Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç23Æü¡¢ÁÏÉô120¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢PL³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤ÎOBÀï¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸µºå¿À¡¢Æî³¤Êá¼ê¤ÎÏÂÅÄÅ°»á¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡£¡ÊÌÀÀ±¤Ï¡Ë³Ø¹»¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Áê¼ê¤¬PL¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîµåÉô¤È¤·¤ÆÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£Åö»þ2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µOB²ñÄ¹¤Î»³²¬Ê¸¼¡Ïº»á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¸µÆî³¤³°Ìî¼ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ËÙ°æÏÂ¿Í»á¤âÍè¾ì¡£ËÙ°æ»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤ÎÂçºå¤Î·è¾¡¤ÇPL³Ø±à¤µ¤ó¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£¡¢PL³Ø±à¤µ¤ó¤ËÌîµåÉô¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçºåÉÜ¤Î»ä³Ø7¶¯¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿Î¾¹»¡£OB¤ò¤Ï¤¸¤áÌó100¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³«ºÅ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¸Å¿¹½ß°ìOB²ñÄ¹¤Ï¡ÖPL³Ø±à¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤â´Þ¤á¤Æ¡¢OB²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¸òÎ®¡¢å«¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÅÁÅý¡¢¸Ø¤ê¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï14¡½6¤ÇPL³Ø±àOB¤¬¾¡Íø¡£PL³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉôOB²ñ¸ÜÌä¤ÎÄá²¬½¨¼ù»á¤Ï¡Ö120¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ»á¤é¤òÍ×¤·¤¿1987Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É7ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤â¡¢2016Ç¯²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤òºÇ¸å¤ËµÙÉô¡£Äá²¬»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ïº£¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡Ê¸½ÌòÆ±»Î¤¬¡ËÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£