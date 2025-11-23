Î©Àî»Ö¤é¤¯¡ÖÌò¼Ô¤ËÍî¸ì¤ä¤é¤»¤ë¤è¤ê²Î¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×ÍýÍ³¤Ë¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õ¶¶²¼¤¬´¶¿´
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£Çä¤ì¤ëÍî¸ì²È¤ÎË¡Â§¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤ò³¹¥Ö¥é¡£¶¶²¼Å°»á¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç²¿Ìò¤â¤ä¤ë¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¸²È¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤â¡ÖËÍ¤âÄ¹¤¤¤³¤È·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Íî¸ì¤ò¥Þ¥Í¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¡ºÍ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Ì¡ºÍ¤Ã¤Æº£¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¸ì¤ÏÊ¹¤«¤»¤ë»þ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¹þ¤Þ¤Ê¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö²Î¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä²ÎÍØ¶Ê¤È¤«¡£¥ê¥º¥à¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ëÍî¸ì²È¤¬Çä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ê¡¢2¿Í¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤Í¡¢Ìò¼Ô¤ËÍî¸ì¤ä¤é¤»¤ë¤è¤ê¤â²Î¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö²Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¤´¤¤Ê¹¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢¤½¤ì¡ª¡×¤È¹õÅÄ¤â´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£