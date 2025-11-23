40ºÐ ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤± 9Ç¯¤Ö¤ê2¾¡ÌÜ¡ª¡Ö¤¤¤¤9Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë°ìÂÇ¤Ë¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à Ã¯¤«OK¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤â
¢£¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¡Ê23Æü¡¢µÜºê¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡¢7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¤¬µÜºê¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê40¡¢¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î¡È67¡É¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡¢LEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¡È68¡É¤Ç5°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡ÉéÉþ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤ó¤À¾¾»³¡¢Á°È¾¤Ï3ÈÖ¡¦5ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ø¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¡¢¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¥¿¥¤¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï4Æü´Ö¶ìÏ«¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÏÈÆâ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¾¯¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤á¤¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´ó¤»¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤Ï¥×¥í18Ç¯ÌÜ¡¢º£µ¨¤«¤éÌ¾Á°¤â¡ÈÄÍÅÄÍÛÎ¼¡É¤«¤é¡ÈÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡É¤È¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÄÍÅÄ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¤¤¤«¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÁ°È¾¡¢ÄÍÅÄ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ò½ü¤7¥Û¡¼¥ë¤Ç6ÅÙ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥¡¼¥×¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡¢Á°È¾¤Ï1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢1¥Ü¥®¡¼¡£
¸åÈ¾¤â7¥Û¡¼¥ë¤Ç5ÅÙ¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¡¢Í¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿18ÈÖ¡¦560¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼5¡¢3ÂÇÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¢¤È5Ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÍÅÄ¤Ï¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£OK¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ã¯¤«OK¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
5Ñ¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»þ¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¡Ö³°¤¹¤Ê¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤ì¤ë¤È¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤¹Í¾Íµ¤â¸«¤»¤Æ¡¢40ºÐ¡¢¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤ÎÄÍÅÄ¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÄÍÅÄ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡Ö9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»þ¤¬¤¿¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ê¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤9Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£²¿¸Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»þ¤¬²á¤®¤ë¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö40ºÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤È¼ã¤¤»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¥Ï¥¤È¥´¥ë¥Õ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡§ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡¡-13
2°Ì¡§²ÏËÜÎÏ¡¡-8
¡¡¡¡ ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´
¡¡¡¡ À¸¸»»ûÎ¶·û
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
5°Ì¡§¾¾»³±Ñ¼ù¡¡-7
20°Ì¡§ÀÐÀîÎË¡¡-3
44°Ì¡§¶â»Ò¶îÂç¡¡+4
58°Ì¡§ÊÒ²¬¾°Ç·¡¡+8