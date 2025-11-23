¡Ú ¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ ¡Û¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡¡Ë´¤Êì¿Æ¤ä²¸»Õ¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤é¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¤ë
¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢²¬ËÜ·½¿Í¤µ¤ó¡¢·õ¹¬¤µ¤ó¤é¤¬¡¢ÉñÂæ¡ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ù¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¼¥ì¡¼¥ëºî¡ß¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼±é½Ð¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¼¥ì¡¼¥ë¤È¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ï3ÅÙÌÜ¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î½éÉñÂæ¡ÖLe Fils Â©»Ò¡×¡£¥é¥Ã¥É¡Ê¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥é¡¼¤µ¤ó¡Ë¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥Ã¥É¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥É¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡É¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²¹Â¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¤È¼èºà²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÈÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£À¼¤âÆ°¤¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¤¡£¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ÏÈÄ¤Î¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÃ¯¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¼ãÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÈºîÉÊ¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Åú¤¨¤Ä¤Ä¡È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢Êì¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£·î¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤Î²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃçÂå¤µ¤ó¤Î¡Ë±üÍÍ¤Î¶³»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ËÈô¤ÓÎ©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢º£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡¢¾¯¤·À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼ãÂ¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¼ºÇÔÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É...¡É¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡È¼ãÂ¼¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤è¤ê¤âºÐ¾å¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤È¼ãÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÏ·¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ãÂ¼¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ...¡É¤È¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎØò²ù¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð¤¤Å¾¤²¤Æ¤¤¤¿¼ãÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È°ì½³¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
