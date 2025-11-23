´Øº¬¶Ð¡¢¥é¥¸¥ªÀ¸ÈÖÁÈµÞ¤¤ç·çÀÊ¡¡¾®ºæ°ìµ¡¤¬ÉÂ¾õÀâÌÀ¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾®ºæ°ìµ¡¡Ê69¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÞ¤¤çµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¤¤¤Ä¤â¤Ï¼ã¼ê·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡Ö·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¸½¤ì¤¿¡£Çú¾ÐÌäÂêÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡Öº£½µ¤Î·Ý¿Í¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçÀèÇÚ¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®ºæ¤Ï¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¤Û¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì±þ¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉ÷¼Ù¤Ò¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Çú¾ÐÌäÂê¤Î2¿Í¤Ë¤è¤í¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¤â¤ì¤Ã¡×¤È´Øº¬¤ÎÀ¼¤ò¥Þ¥Í¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¥Ö¡¼¥¹¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÅÄÃæ¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¾®ºæ¤Ï¡ÖÇ®¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¾¯¤·¡Ä¡£70ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
´Øº¬¶Ð¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò22Æü¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£