¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×É×¤ÏÆüËÜÂåÉ½CB¡¢37ºÐ½÷Í¥à¼«Á³ÂÎá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃ«¸ý¤Î°ÂÄê´¶»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê´¶¼Õ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤òÁ°¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç(34)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á(37)¤Î¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¸å¤Ë¥é¥ó¥Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤òÁ°¤Ë½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤ÈÃ¸¤¤¿§Ì£¤Î²è¼Á¤ÎÊ£¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö²è¼Á¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÎ¤¹á¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¿©Íß¤ò²òÊü½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ«¸ý¤Î°ÂÄê´¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤ÊÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÊ¸¶ç¥Ê¥·¤Ë¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÀÚ¤ë¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ÎÃåÃÏ¤Ë¶²ÉÝ¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô¤Ï6·î¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃ«¸ý¾´¸ç(34)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£