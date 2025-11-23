20Âå¤Î¼ã¼Ô¤È65ºÐÄ¶¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¹¬¤»¤Ï°ã¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ä¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤¬ÍÆ»Ñ¤ä·ò¹¯¡¦»Å»ö¡¦Í§¿Í¡¦¤ª¶â¤òÃ¥¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«
¿Í¤ÏºÐ¤ò¼è¤ë¤È¤È¤â¤ËÆùÂÎ¤Ï¿ê¤¨¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÏ·¤¤¡×¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÉÔ¼«Í³¤µ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬³èÆ°Åª¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
画像】著者のローラ・L・カーステンセン博士
À¤³¦Åª¤ÊÄ¹¼÷¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³ØÄ¹¼÷¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î¥íー¥é¡¦L¡¦¥«ー¥¹¥Æ¥ó¥»¥óÇî»Î¤Î¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¼°¡¡¤è¤ê¤è¤¿ÍÀ¸¤Î²Ê³Ø¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ë¤â¶Á¤¯¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤àÃÎ¸«¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤Þ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸Êª³ØÅª¤Ê·¹¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êì¿Æ¤ÎÂÛÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î·Ð¸³¡ÊÇ¥ÉØÍÑ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤ä¡¢ÂÛ¶µ¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¶Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¤«¤é¡¢18Ç¯¸å¤Ë¤è¤¤Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òºÙ¤«¤¯´ÉÍý¤¹¤ë¡£
¼«Î©¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¶õÁÛ¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¤ê¡¢½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤äÍ§¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âà¿¦µÇ°¤Ë¶â»þ·×¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢±¿¤È°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ä¤ê¤â¤Î¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
ÈÕÇ¯¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÁÓ¼º¤ä¿ê¼å¤ä»à¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¿´¤«¤éÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¡¢´°Á´¤ËÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿Í¤Ï¤è¤¯¡¢Ï·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÏ·¿Í¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¶É¤È¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ê¥á¥Ç¥£¥±¥¢¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1930Ç¯Âå¤È1960Ç¯Âå¤ËÀßÎ©¡¦Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡¢¿Í¡¹¤¬¿ôÇ¯´Ö¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï·Ç¯²½¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊ¸²½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Îµ¡´Ø¤äÀ©ÅÙ¤Ï¡¢80ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ë100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Þ¤À¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Û¤È¤ó¤É·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
40Ç¯Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ï·¸å¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Í¾Ê¬¤ÊÇ¯·î¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¸²½¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¤¤¤Þ¡¢¤Ä¤Í¤ËÊ¸²½¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¿¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¢¨¤¬¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥Ù¥Óー¥Öー¥Þー¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯7900Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÂè»°ÃÊ³¬¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ª·ëÄ¾¸å¤Ë¡¢Éü°÷Ê¼¤Îµ¢´Ô¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿»þ´ü¤Î1946Ç¯¤«¤é1964Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå
¤³¤ì¤«¤é20Ç¯´Ö¤Ç¡¢65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï10¿Í¤Ë1¿Í¤«¤é4¿Í¤Ë1¿Í¤ËÁý¤¨¤ë¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¸ý¤è¤ê65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¸ýÅý·×¾å¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ë²Ì¤ò¶²¤ì¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨²á½Å¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤ÎÇÈ¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç§ÃÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¿¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Ä¤Å¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿À¤³¦¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÉÔ¹¬¤»¤Î¿ÀÏÃ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬ÍÆ»Ñ¤ä·ò¹¯¡¢»Å»ö¡¢Í§¿Í¡¢¤ª¶â¡¢°¦¤òÃ¥¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤Æñ¤·¤¯¡¢¤Ò¼å¤Ç¡¢Ç§ÃÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è´Ä¶¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤»ÜÀß¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÝ¤¤ÏÃ¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¾å¼ê¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ã¤ÆÏ·¤¤¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤òÀâ¤¯¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿Êª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÆ±¾ð¤ä»Ù±ç¤ò°ú¤¤Ä¤Å¤ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾õ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Èá»´¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¿¥Öー¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬ËÜÅö¤Ï¤Ò¤É¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È°Å¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
20Âå¤Î¼ã¼Ô¤È65ºÐÄ¶¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¹¬¤»¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤«
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇÀ¹´ü¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢À®¿Í¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿³Ú´ÑÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤âºÇ¤âÄã¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹âÎð¼Ô¤ÏÈæ³ÓÅª¹¬¤»¤À¡£³èÆ°Åª¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò½çÄ´¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¼÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë²ÃÎð¤ÎÌäÂê¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ²½¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤¯¤È¤é¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Í³²¤À¡£
²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¶É¤ä¥á¥Ç¥£¥±¥¢À©ÅÙ¤â½ÅÂç¤ÊºâÀ¯Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·¤¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼Â¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤¬²Ê³Ø¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·èÌÜÁ°¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤âÂç¤¤¯±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢¤¿¤ó¤Ë¼÷Ì¿¤¬Âç¤¤¯±ä¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤â¿´¤â·ò¹¯¤Ç¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ï·¤¤¤ÎÊª¸ì¤Ï¡ÖÄ¹¼÷¡×¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¼°¡¡¤è¤ê¤è¤¿ÍÀ¸¤Î²Ê³Ø
¥íー¥é¡¦L¡¦¥«ー¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó (Ãø), ÊÆÅÄ Î´ (´Æ½¤), ÆóÌÚ Ì´»Ò (ËÝÌõ)
2025/10/9
Ï·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë5¤Ä¤Î±³¤ò²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç´ÇÇË¤¹¤ë
①¹âÎð¼Ô¤Ï»´¤á¡©
②°äÅÁ¤¬¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë¡©
③É¬»à¤ËÆ¯¤¤¤ÆÁá¤¯°úÂà¤¹¤ë¡©
④Ï·¿Í¤Ï¼Ò²ñ»ñ¸»¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡©
⑤¿Í¤Ï¸ÉÆÈ¤ËÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡©
Ï·¤¤¤Ø¤Îº¬µò¤Ê¤¶²ÉÝ¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÈâ¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ¸Êª³Ø¡¦°å³Ø¡¦¿´Íý³Ø¡¦¼Ò²ñ³Ø¡¦·ÐºÑ³Ø¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÄ¹¼÷¤Ï´¶¾ð¤ÎÀ®½Ï¤È¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÛÄê³°¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î20Ç¯¡¢30Ç¯――ËÜÍè¡¢µ®½Å¤ÇÂ£¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¤´õË¾¤ÇËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡ÊNIH¡Ë¥á¥ê¥Ã¥È¾Þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ï·Ç¯³Ø²ñ¡ÊGSA¡Ë¥¯¥êー¥Þ¥¤¥äー¾Þ ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿´Íý³Ø²ñ¡ÊAPA¡Ë¥Þ¥¹¥¿ー¥á¥ó¥¿ー¥·¥Ã¥×¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¹¼÷¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¥íー¥é¡¦L¡¦¥«ー¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¶µ¼ø¤¬¡¢²ÃÎð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ÀÏÃ¤È¸í²ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ·¤¤¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¡¢·ÐºÑÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Ä¹¤¯µ±¤«¤·¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¤è¤ê¡Û
Âè1¾Ï¡¡¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤5¤Ä¤ÎÄ¹¼÷¿ÀÏÃ
Âè2¾Ï¡¡Ï·²½¤È¤Ï
Âè3¾Ï¡¡Ä¹¼÷¤Î²ÁÃÍ¤òÉÁ¤Ä¾¤¹
Âè4¾Ï¡¡Ï·¤¤¤Î¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ
Âè5¾Ï¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦――¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤È¥á¥Ç¥£¥±¥¢
Âè6¾Ï¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ――²Ê³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î°ÕµÁ
Âè7¾Ï¡¡¼ºÇÔ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë
Âè8¾Ï¡¡Ä¹¤¯µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø
²òÀâ ¡¡´õË¾¤¢¤ëÄ¹¼÷¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×