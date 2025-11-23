¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï³ªºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤òÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ·Ã¤ÎµÛ¼ýÎÏ¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ü¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤é¤¹¤°¤ËÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï ¡ÖÌ¤Íè¤ò¹¤²¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤ò¸«ÄÌ¤¹»ëÌî¤È¿Í¤È¤ÎÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤ë°Å¼¨¡£²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤éÌ¤Íè¤¬ºî¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë°Å¼¨¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃÏ¿Þ¤òÉÁ¤Ä¾¤¹¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¸þÀ¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿µ¤¤Å¤¤äÄ¾´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê¾×Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡Ö»ý¤Ä¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤«¤éº¬ËÜÅª¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¼ÁÅª¤Ê½êÍ¤è¤ê¤â¡¢¿®Íê¡¦´¶À¡¦Ä¾´¶¡¦·Ð¸³ ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÊõÊª¡× ¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ëÎ®¤ì¡£¡Ö¤³¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤ÎËÜ¼Á¤Ë¹ç¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¡£
Âè5°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï ¡Ö¿¿Íý¤òµá¤á¤Æ¶³¦¤ò±Û¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤ä¡¢±ó¤¤À¤³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¿´¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè6°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁÏÂ¤¤ÎËÁ¸±¤ËÎ¹Î©¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Ð¤¬¡¢°ìÃÊ¿¼¤¤¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¡×¤Ø¤È¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ËË°¤Â¤ê¤Ê¤¤´¶³Ð¤ä¡Ö¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÂÉ¤òÀÚ¤ì¤ëÀ±ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
Âè7°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤«¤é¤ÎÆ³¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¶³¦¤ò±Û¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤ä±¿Ì¿Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤ËÎ©¤Á¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌµ°Õ¼±¡¢Ì´¡¢Ä¾´¶¤¬°ìµ¤¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ëÀÅ¤«¤ÊÍ½´¶¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ö¼¡¤Ê¤ëÆ»¡×¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì¡úµûºÂ
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Îµ±¤¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë½µ¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢ÌÜÉ¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶²¤ì¤ºÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤¬¡£¼«¿®¤¬³Î¤«¤Ê·Á¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Âè9°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡¡Ö¿´¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµµá¤·¡¢Æâ¤Ê¤ëµï¾ì½ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¤Î»Ø¿Ë¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÃÊ¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤ËÌá¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤½¤¦¡£
Âè10°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹â¤¤»ëÅÀ¤Ç¤ÎÏ¢ÂÓ¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤¶¦Æ±ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤ëµ¤ÇÛ¤â¡£1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤ÍèÁü¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¸÷·Ê¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
Âè11°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ì¸À¤¬»ëÌî¤ò²ò¤Êü¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò±¿¤Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¹Í¤¨¤¬¡¢ÆÍÁ³ ¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡× ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÀâÆÀÎÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¡¢È¯¿®¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¹Í¤ò°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤ØÆÏ¤¯¸ÀÍÕ¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè12°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¼¤¤å«¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤È¤Î´Ø·¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÀ±ÌÏÍÍ¡£º£¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÎ°è¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£²ÈÂ²¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢»Å»öÃç´Ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¿Í¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¡Ö¶¦¤ËÃÛ¤¯Ì¤ÍèÁü¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
