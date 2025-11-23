ºæ²í¿Í¡¡ÃæÂà¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ï¡Ä¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ÆÈèÏ«¹üÀÞ¡Ö½¤¹ÔÁÎ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï±é·àÉô¤Ë½êÂ°¡¢ÃæÂà¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¤Ï±é·à¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºæ¡£¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦½¤¹ÔÁÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤ª¼Çµï¤Î¤È¤³¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡£Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤«µ´¤´¤Ã¤³¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¡ÖÂÎÎÏºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤ë¥Ð¥«¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºæ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡ÖÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¡£¡Ö¼Çµï¤é¤·¤¤¤³¤È¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£