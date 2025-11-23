ËÌÄ«Á¯¹©ºî°÷¡¢ÊÆAI´ë¶È¤òÉ¸Åª¤Ëµ¶¤Îµá¿Í¥Ý¡¼¥¿¥ë±¿±Ä
¡ÊCNN¡ËËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ë¶È¤ä°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë´ë¶È¤òÁÀ¤¤¡¢µ¶¤Îµá¿Í±þÊçÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶È¥Ð¥ê¥Ç¥£¥ó¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤äµ»½Ñ¤òÅð¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÁÀ¤¦ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎºîÀï¤Ë¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿·Á¤À¡£¥Ð¥ê¥Ç¥£¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤òÁõ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ÏºÎÍÑÁ°¤Îµá¿¦¼Ô¤ÎÃ¼Ëö¤ËÄ¹´üÅª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ê¥Ç¥£¥ó¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¥Ë¥ª¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµá¿¦¼Ô¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤ÏÂç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÆÀ¤ë¡£¸ÛÍÑÂ¦¤ÎËÉ¸æ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þÊç¼Ô¤Ë´°Á´¤Ë¹çË¡¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö±þÊç¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤äÍË¾¤Ê»Å»ö¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡×
µ¶¤Îµá¿Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¿ôËü¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLever¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆâÍÆ¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤¬ºî¤Ã¤¿µ¶¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÊÆAI´ë¶È¥¢¥ó¥¹¥í¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤¹¤ë¿Íµ¤AI¥â¥Ç¥ë´ØÏ¢¤Î¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É²Í¶õ¤Îµá¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¥¥Ë¥ª¥ó»á¤Ï¡Öµá¿¦Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸½ºß¤Î¸ÛÍÑ¼ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤±þÊç¼Ô¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤ÅÀ¤òÊó¹ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¡¢¹¶·â¼Ô¤¬µ¤ÉÕ¤«¤ì¤º¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ê¥Ç¥£¥ó¤ÏÀè¤´¤í¤³¤Îµ¶¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈï³²¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤È´ØÏ¢¤¹¤ë»º¶È¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯¡¢µ¶¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»È¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÌÌÀÜ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÆ´ë¶È¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ÏµëÍ¿¤òËÌÄ«Á¯¤ËÁ÷¤ê¡¢Æ±¹ñ¤ÎÉð´ï³«È¯·×²è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¡¢ÀìÌç²È¤äÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
²áµî¤ÎCNNÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î°Å¹æ»ñ»º´ë¶È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎITµ»½Ñ¼Ô¤Ë¿ôËü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÏÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤«¤éÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£