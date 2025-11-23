¤Ê¤¼¡È¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡© ¼óÅÔ¹â¡ÖÂç¹õPA¡×ºÇ½é¤Ï¡ÈÁ´¤¯°ã¤¦À»ÃÏ¡É¤À¤Ã¤¿!? ÌÜ¶Ì¤Î»ÜÀß¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
Âç¹õPA¤ÏÅö½é¤«¤é¡Ö´Õ¾Þ¤¹¤ë¾ì½ê¡× ¤¿¤ÀÂÐ¾Ý¤Ï°ã¤¦¡Ä¡©
¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡ÖÂç¹õ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¡×¤Ï¡¢¼óÅÔ¹âºÇÂç¤ÎPA»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¦¼Ö¤È¶¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ëÎ©ÃÏ¾ò·ï¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢½µËö¤ä¿¼Ìë¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ä¹âµé¼Ö¡¢´õ¾¯¼Ö¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÎ¤Ï¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡Û¤³¤ì¤¬¸½ºß¤Î¡ÖÂç¹õPA¤«¤é¤ÎÌë·Ê¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢Âç¹õPA¤Î¤³¤¦¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾ºÃæ¡£ÇÉ¼ê¤Ê²þÂ¤¼Ö¤ä¥ì¥¢¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¼Ö¤¬¹¥¤¤Ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡È´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤ÆÂç¹õPA¤ËË¬¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Âç¹õPA¤¬ºÇ½é¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¹õPA¤Ï¸µ¡¹¡¢1989Ç¯¤Î²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸³«ÄÌ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿PA»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò´Þ¤à¼óÅÔ¹âÏÑ´ßÀþ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÃø¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÏ©ÀþÌÖ¤Î³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÏÑ´ßÀþ¤â¡¢²£ÉÍ¡¦Âç¹õ¤ÕÆ¬¤«¤éÀéÍÕÊýÌÌ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¹õPA¤Î´°À®Åö½é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¡¢Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤«¤é°ìË¾¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¶¶¤Î²¼¤òÂç·¿Á¥Çõ¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¶¶¤²¤¿¤Ï³¤ÌÌ¤«¤é55m¤â¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¯ÁÔÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤Ïº£¤âÂç¹õPA¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¹õPA¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£·úÊª¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òÎø¿Í¤ÈÄ¯¤á¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤ÎÂç¹õPA¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¡ª¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢´°À®´Ö¤â¤Ê¤¤1990Ç¯Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹õPA¤Ë¡È¤â¤·¤â¡É¤¬¤¢¤ê¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Âç¹õPA¤È²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î´Ö¤ËµðÂç¤ÊÁÒ¸Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤Ê·Ê´Ñ¤Ï¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ïºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁÒ¸Ë³¹¤Î´°À®¤Ï¡¢PA¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤µ¤é¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£ÁÒ¸Ë³¹¤ÎÁ°¤Î°ìÈÌÆ»¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤éË½Áö¤¹¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥ÈÂ²¡×¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸øÆ»¤Ç¤Î¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÉÔÆÏ¤¼Ô¤¿¤Á¡É¤ä¡¢Èà¤é¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ò¸«Êª¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÂç¹õPA¤Î¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢Âç¹õPA¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÈÌ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤òÄ¯¤á¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¡È¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤âµðÂçÁÒ¸Ë¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âç¹õPA¤¬Îø¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÂç¹õPA¤Î¡È¤â¤·¤â¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È¤·¤ÆÂç¹õPA¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢PAÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç¹õPAÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¹õPA¤Î°û¿©¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âÄêÃå¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚ¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤âÂç¹õPA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë°ì¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÄêÃå¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°û¿©Å¹¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·î¡Ê2025Ç¯10·î¡ËËö¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î³«Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·úÊª¥¨¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï±þ±ç¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢°û¿©Å¹¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£