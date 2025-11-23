ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤È¼¡ÃË¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¶Ã¤¡Ö·ì¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤!!¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤È¼¡ÃË¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡ÃË¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê»ÒÌò»þÂå¤ÎÃæÀîæÆ»Ò
¡¡ÃæÀî¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÍÄ¤¤ÃæÀî¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö5¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÄï¤¯¤ó¤Ë·ã»÷¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª·ì¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÐ»Ò¤ä¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¬¤â¤¦¡¢¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÀîæÆ»Ò¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
1985Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢YouTuber¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¡£2026Ç¯3·î¤Ë¤ÏÉüµ¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shoko55mmts¡Ë
