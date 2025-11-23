¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡ÛÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¥®¥Õ¥È¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Á¥®¥Õ¥È3Áª
º£Ç¯¤âÅß¤¬¶á¤Å¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤ËÁª¤Ù¤Æ±Ç¤¨¤â³ð¤¦¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸þ¤±¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤ò3 ¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ê¡¼·¿¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ï¥¤¥ó¤ä¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·¤²¼¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤ÎÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
¡ü¥â¡¼¥¼¥ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ü¥È¥ë ¥ê¡¼¥¹¥ê¥ó¥° 500ml¡Ê2288±ß¡Ë
¥Ä¥ê¡¼·¿¤Î¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥ï¥¤¥ó¡£¥µ¥ó¥¿¤Î¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢Àã¤Î·ë¾½¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£500ml¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥í¥¼¥ï¥¤¥ó¤âÆ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤âÈ´·²¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹2025¡Ê1500±ß¡Ë
¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥´¥Ö¥é¥ó¿¥¤ê¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò7¼ï¤È¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼êÅÚ»º¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¹¥³¡¼¥ó¤ä¥¹¥È¡¼¥ó¥Á¥ç¥³¡¢¥Á¡¼¥ºÌ£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É´Å¤¤·Ï¤â¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤·¤²¼¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È2025¡Ê820±ß¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î3¼ï¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬7ÆüÊ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤ÇËèÆü¤Î£±ÇÕ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀã¤À¤ë¤Þ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò±¿¤Ö¥¯¥Þ¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤É¤ì¤âµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤ËÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ÏËèÇ¯¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÁá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
