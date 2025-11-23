ÎÐÃã¤«¤é¡Ö¥«¥Æ¥¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ï¤ªÅò¤Ï²¿ÅÙ¤¬ÎÉ¤¤¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Û
¥«¥Æ¥¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´ÍýË¡¤äÃê½ÐÊýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÀÝ¼è¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÐÃã¤ÎÞ»¤ìÊý°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤äÃê½Ð»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÍÏ½ÐÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î½¬´·²½¤Î¹©É×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
Éð°æ ¹á¼·¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê
¥«¥Æ¥¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡
¥«¥Æ¥¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´ÍýË¡¤äÃê½ÐÊýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÀÝ¼è¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥¥ó¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹©É×¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
ÎÐÃã¤ÎÞ»¤ìÊý¤È¥«¥Æ¥¥óÃê½Ð
ÎÐÃã¤«¤é¥«¥Æ¥¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãê½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ÈÃê½Ð»þ´Ö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¹â²¹¤ÇÃê½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢80¤«¤é90ÅÙÄøÅÙ¤ÎÇ®¤¤¤ªÅò¤ÇÞ»¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥Æ¥¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãê½Ð»þ´Ö¤Ï1¤«¤é2Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢Ä¹¤¯ÃÖ¤¤¹¤®¤ë¤È½Â¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢60¤«¤é70ÅÙÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤ÇÞ»¤ì¤ë¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÃê½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÃê½ÐÎÌ¤â¤ä¤ä¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Æ¥¥ó¤òºÇÂç¸Â¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤òÊ´Ëö¾õ¤Ë¤·¤Æ´Ý¤´¤ÈÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¤Î¤è¤¦¤ËÊ´ËöÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤À®Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÃãÍÕ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Þ»¤ìÊý¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
¥ê¥ó¥´¤ä¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥¥ó¤ò´Þ¤à²ÌÊª¤Ï¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬±ÉÍÜÁÇ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¥«¥Æ¥¥ó¤¬°ìÉôÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥à¤ä¥³¥ó¥Ýー¥È¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÃÇ®¤Ë¤è¤êÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÌÊª¤ÎÈé¤Ë¤Ï¥«¥Æ¥¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀÌô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤¯Àö¤¦¤«¡¢Íµ¡ºÏÇÝ¤Î²ÌÊª¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¥«¥ªÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥«¥ª´ÞÍÎ¨¤Î¹â¤¤¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥«¥Æ¥¥ó¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¹©É×
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÎÐÃã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¿©»ö¤Î¸å¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢¤´¼«¿È¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÐÃã¤ò°û¤à»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿åÅû¤ËÎÐÃã¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÐÃã¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â·ÑÂ³¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ä¥ß¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢Îä¤ä¤·¤Æ°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÎÐÃã¤ò°û¤ß¡¢¸á¸å¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¤Î¤ªÃã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤ÈÃí°ÕÅÀ
ÎÐÃã¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë¥«¥Æ¥¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Æ¥¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÏÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¿©ÉÊ¤è¤ê¤â¥«¥Æ¥¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ÎÍÑË¡ÍÑÎÌ¤òÉ¬¤º¼é¤ê¡¢¶õÊ¢»þ¤òÈò¤±¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¤Ê¤É¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´û±ý¾É¤¬¤¢¤ëÊý¤äÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»ÈÍÑÁ°¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊä½õÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤ä»é¼ÁÂå¼Õ¤Î²þÁ±¡¢·ìÅüÃÍ¤ä·ì°µ¤ÎÄ´Àá¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÎÐÃã¤ò°û¤à½¬´·¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤äÅ´µÛ¼ýÁË³²¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÎÌ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£1Æü¤ËÎÐÃã¤ò3¤«¤é5ÇÕÄøÅÙ°û¤àÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÌô¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å´ºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¹³¶Å¸ÇÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÝ¼è¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥¥ó¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÐÃã¤È²ÌÊª¤äÌîºÚ¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë½¬´·¤Ï¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥Æ¥¥ó¤ÎÀÝ¼è¤òÆü¾ï¤Î½¬´·¤È¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Î°ì½õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÀ®Ê¬¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÃÎÐÃã
·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È|¥«¥Æ¥¥ó¤Î¼ïÎà¤È¸ú²Ì¤ÈÀÝ¼èÎÌ