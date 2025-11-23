¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ö´°¥³¥Ô¡×¤ËÁûÁ³¡¡»³À¥¿µÇ·½õ¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ÈÂç¤Ê¤ï£Ö¡¡àÈãÝºÂ¤ÎÂçÀª¤ÏµÙ·Æ
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²¾ÁõÂÐ·è¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¤ÅÐ¾ì¡£
¡¡°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¡¢´°¥³¥Ô¤Ö¤ê¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£Ç©Æ¦»Ò¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ÅÅ¾¤·¤¿Ãæ¤ÇÂçÀª¤¬àÈãÝºÂ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¤Ê¤ï¤È¤ÓÂÐ·è¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸÷¤ò¶²¤ì¤ëàÈãÝºÂ¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¤ÎÂçÀª¤Ï°Å¤¤¾ì½ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆµÙ·Æ¡£
¡¡°æ¾å¤È»³À¥¤Ç£±Ê¬´Ö¤Ç£¶£³²ó¤È¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£