¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¾®Î³´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¹ñÆâÁÈ¡×¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤¬¿ÉíåÉ¾²Á¡¡Åê¼ê¤âÄãÄ´¡¡WBCÏ¢ÇÆ¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡11·î15¡¢16Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ÑÀï¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤Ï¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
µå¤Î¼Á¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ó¤À¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤Ï1¾¡1Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£1ÀïÌÜ¤Ï11¡Ý4¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤Ï7¡Ý7¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£7²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¹â¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬2²ó2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤»¤º¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤â2»à¤«¤éÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈè¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ´·¤ì¤ÇÅêµå¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¢ÂçÀª¤Ï¾Íè¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤Æµå¤Î¼Á¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤À¤±¤ò¸«¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¶¶¹¨¤ÏÂÎ¤Î³«¤¤¬Áá¤¤¤Î¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤¬ÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤âÄ¾µå¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇÀþ¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¡Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹ç¤Ç·×18ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂè1Àï¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿1ËÜ¤Î¤ß¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¤Ë4ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤¬¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤Î3¿Í¤Î¤ß¤ÇÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Î¾®Î³´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£2Àï¤Ç·×21»Íµå¤È´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤ÎÀ©µåÆñ¤Ë¤è¤ë¼«ÌÇ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏÆüËÜ¤È¼ÂÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ë¤È¡¢NPB¤Î2·³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂÇÀþ¤ÏÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇË²õÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤Ë0¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£NPBÁ´ÂÎ¤ÇÅê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²áµî¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë
¡¡2013Ç¯¤ÎWBC¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë1¡Ý3¡¢17Ç¯¤ÎWBC¤â½à·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬3ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¿Í½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö13Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¹ñÆâÁÈ¤Ç¡¢17Ç¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÀÄÌÚÀë¿Æ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤½¤í¤¦¶¯¹ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼õ¤±¿È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢23Ç¯¤ÏÂçÃ«¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤¬·è¾¡Àï¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë±ß¿Ø¤Ç¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤³¤½½Å¤ß¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÂçÃ«¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à
¡¡ÊÆ¹ñÀï¤Ï7Åê¼ê¤Î·ÑÅêºö¤ÇÁê¼ê¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¡¢9²ó¤ÏÂçÃ«¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ3¡Ý2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅê¼êÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¹ñ¤¬Å°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤ÆÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á¤¬WBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â·ü°ÆºàÎÁ¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç11·î¤Þ¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÏÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Î½Ð¾ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤â¡¢Åê¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÂÎ¤Ë³Ý¤«¤ëÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤â±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ÇÍèµ¨¤ÏÁ´µÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢WBC¤ÏÉÔ»²²Ã¤Î¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÎÊÌ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÍ¥½¨¤ÊÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¥¯¥é¥¹¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæÆîÊÆ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìî¼ê¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£23Ç¯¤ËWBC¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤âÀïÁ°¤Ï¡¢¡ØÂçÃ«¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Á¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬¸Î¾ã¤ÇÂç²ñ¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤ËÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢Â¼¾å½¡Î´¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¼´¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡£µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¸ÂÄê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¹ñ¤Ï¡ØæÆÊ¿¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£WBC¤ÇÁö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëµåÃÄ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦Áê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤¹¤«¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡×¤ÇÂ¾¹ñ¤¬Ä©¤àÃæ¡¢WBC¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³À¤³¦°ì¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤âÌ¤¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂçÃ«Íê¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
