£Ê£²Ä¹ºê¡¢¼¡Àá°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç£Ê£±¾º³Ê¡¡¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¡Ö³¹¤ò¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤¿»þ¡Ä¡×¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¤Ç°ì´Ý¡¢Èá´ê¾º³Ê¤Ø
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£·Àá¡¡Ä¹ºê£²¡½£±¿å¸Í¡Ê£²£³Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¿¡Ë
¡¡£²°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤Ë£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¡È£Ê£²Äº¾å·èÀï¡É¤òÀ©¤·¤Æ¿å¸Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ä¹ºê¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£²£°£±£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î£Ê£±Éüµ¢¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢³«»Ï£¶Ê¬¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¿å¸Í¤Î½¤Àµ¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£²£°Ê¬¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î£Æ£×¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤¬£Ð£Ë¤òÄÀ¤á¡¢·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¤Î¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï¤³¤³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤Ð·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ½ªÀá¡Ê£²£¹Æü¡Ë¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÆÁÅçÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£³°ÌÀéÍÕ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£³¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÁÅçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±°Ê¾å¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç£Ê£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¤Î£³¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤âÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÈá´ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤Ø¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Î£Á£Ç£Á£Ó£Á£Ë£É¡Ê¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó³Æ½ê¤Ç±þ±ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»ÔÌ±¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³¹¤ò¾¯¤·¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¤È¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ò¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·Ò¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£