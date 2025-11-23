【前後編の前編／後編を読む】「醜いなんて言わせない」 プラスサイズ女性への偏見をなくしたい…ビューティコンテスト優勝の49歳社長の戦い

2025年10月、東京都内の会場で「Today釻s Woman プラスサイズ ビューティコンテスト 2025」が開催された。主にふくよかな体型を指す「プラスサイズ」の女性が自分らしく輝ける社会の実現を目指して行われ、今年で第5回となる。厳正な審査を経て選ばれた21名のファイナリストたちが、ステージ上で「自分らしさ」と「ありのままの美しさ」を表現した。

＊＊＊

「39歳まで」と「40歳から」の2部門に分かれて行われるこのコンテストに年齢の上限はなく、国籍も既婚・未婚も問わない。参加資格は18歳以上の女性であることだけ。

堂々のパフォーマンスでグランプリに輝いたotoさん

舞台袖で互いに励まし合い、ステージ上でも笑顔やしぐさで伝えあう。ファイナリストたちのそんな姿に、観客席からは温かい拍手と歓声が絶えなかった。

「このステージが初めて自分らしくいられた場所だった」「誰かと比べるのではなく、自分を誇れるようになった」

会場のあちこちから、そんな声が聞こえた。

固定化された「美の基準」への挑戦

日本社会、特にファッションやメディア業界では細身の女性が理想とされ、プラスサイズ女性の活躍の場は少ない。その点、「大切なのはウエストのサイズよりも心のサイズ」を理念に掲げるこのコンテストでは、外見だけでなく、内面の美しさや情熱、自信が評価される。審査も「自分を愛すること」「他者を認め合うこと」に重点を置いているという。

ファイナリストの中には、“プラスサイズ”であるという理由で心ない言葉を受け、周囲との比較の中で自信を失っていた女性もいた。だが、彼女たちは自分らしさを表現するドレスを身にまとい、堂々とランウェイを歩いた。

「18歳〜39歳の部」でグランプリに輝いたotoさんの、ここまでの歩みを聞いた――。

家庭不和から過食に

otoさんの出場は今回で2度目。受賞を誰に伝えたいか尋ねると、

「2024年に一緒に戦ったファイナリストの仲間たちと、毎年旅行に行くぽっちゃり仲間の友人たち」

そして、

「私の体型に否定的だった母や兄の家族にも、この結果を伝えたいと思いました――」

北海道に生まれ育ったotoさん。2つ上の兄と共に、共働きの両親に育てられた。親が夜遅くまで帰らない寂しさや、喧嘩の絶えない両親を見て抱えた孤独から過食を繰り返すようになった。体型がふくよかになると、それを理由に小学校ではいじめを受けるようになった。

お気に入りのヘアピンを用水路に投げ捨てられたり、枝で叩かれたり、傘で刺されたり……教科書を捨てられたこともあった。先生はいじめっ子を贔屓した。助けを求めても「子ども同士のこと」と片付けられてしまった。

人を信じられず、心を閉ざしていたotoさん。しかし「このまま恨んでいても誰からも愛されない」と気づき、自分から変わることを決意した。

「まずは笑顔で挨拶をすることから始めた。すると少しずつ周囲との関係が変化して、生徒会に立候補したり、バレーボール少年団に参加したりしながら、自分を知ってもらう努力を続けました」（otoさん、以下同）

いじめられっ子のレッテルは付きまとい、嫌がらせも受けた。だが、otoさんは「本来の自分」をあきらめなかった。中学に上がる頃には、友達もできるようになったという。

しかし運命は再び彼女に試練を与える。父がアルコールに依存するようになり、家族に対して目に余るほどの暴力をふるうようになったのだ。母はotoさんと兄を連れて別居し、その後離婚した。

20歳で上京し美容師として働くも、コンプレックスには苛まれつづけたという。

「当時は太っている自分が嫌いで、何を着ても似合わないと感じていました」

高校時代からの恋人と結婚し、27歳で出産。生まれつきの心臓の持病のため「出産は難しい」と言われながらも、奇跡的に母となる。「自分がしてほしかった子育て」を心がけ、愛娘に愛情を注ぐ日々を送りながらも、悩みは尽きなかった。

「ずっと、自分の写真を撮るのが苦手でした。でも、Lサイズブランドのアンバサダー募集に勇気を出して応募してみたら、合格したんです。SNSでも“元気をもらえた”“参考にしています”といった声をいただけるようになりました」

現在はアパレル『ハッピーマリリン』のECサイトで、リアルサイズモデル・アンバサダーを務め、「どんな体型の方もファッションを楽しめるように」と、日々活動している。

娘にもらった「おもちゃのティアラ」

otoさんがコンテストの存在を知ったのは、2022年、SNS上の友人が出場していたことがきっかけだった。2年連続で娘と一緒に観覧し、「なんて素敵な大会なんだろう」と感動。

だが、「主婦だから」「子どもがいるから」「経済的に厳しい」「そもそも私は人前に立つことが大の苦手」と考え、自分が出場しようとは思わなかったという。

「そんな私の背中を押してくれたのは娘でした。『ママも出てほしい』『ママが出るなら、私が一番に応援する』と強く言ってくれた。その言葉がきっかけで2024年に初挑戦しました」

結果は無冠で終わったが、娘が「ママが一番だったよ」と言って、ステージから降りたotoさんにおもちゃのティアラを頭に乗せてくれた。

2025年は応募を迷ったが、「諦めない母の姿」を見せたい一心で再挑戦。本物のティアラを娘に見せることが、目標だった。

予選を勝ちあがると、21人のファイナリストたちには、本大会に向けレッスンの機会が与えられる。ときにグループレッスンをしたファイナリストたちとはご飯を食べに行くほど親交を深めたが、足を捻挫するトラブルに見舞われ、黙々とウォーキングレッスンするライバルたちを眺めるしかなかったこともあった。

「まったく足が地面につけない時はスピーチやQ＆Aを考えたり、少し足が着くようになったら手の表現などを練習したりして過ごしました。歩けるようになっても痛みがあるためヒールは履けず、1人だけ素足で練習したりしました」

自身のチャームポイントを聞くと、otoさんは「笑顔です」と即答した。

「いじめで5年以上、学校で笑うことも声を出すこともできませんでした。勇気を出して笑顔で挨拶をしたあの日から、少しずつ人生が変わりました。だからこそ『笑って生きる』ことの尊さを知っています」

今回はグランプリとともに、Smile賞も受賞した。彼女の笑顔には“生きる強さ”が詰まっている。

人生に悩んでいる人たちへのメッセージを求めると、otoさんはこう語った。

「生きていると、どうにもならない苦しさがあります。だれにも助けを求められないことも。でも、たった一人でもあなたを理解してくれる人がいれば、世界は変わる。もしあなたのそばに今だれもいないなら、私がその一人になります」

そして、こうも続ける。

「美味しいものを食べて『美味しい』と思えること、笑っていられること、それは健康で幸せだから感じる奇跡のようなことです。ピンチは、見方を変えればチャンス。世界は広い。今の枠が合わないなら、そこから出てもいい。プラスサイズだってどんな外見だってお洒落していいし、人生の主役は自分なんだから、後悔ないように今の自分で思いっきり楽しんで生きましょう」

＊＊＊

