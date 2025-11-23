¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û4ÈÖ¿Íµ¤¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬2Ãå¡¡²£»³Éð¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤â¤¦°ìÎóÁ°¡×¤â¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿²£»³Éð¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤â¤¦°ìÎóÁ°¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½Ð¤¬Â®¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É½Ð¤é¤ì¤¿Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ°Áö¤Î2¥¥íº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£