¡È½÷²¦¡¦Ãæ»³Î§»Ò¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÎ©¾ìµö¤»¤º¡¡¡Ö¿ÜÅÄ³«Âå»Ò¡×¤¬Ç³¤ä¤·Â³¤±¤¿¼¹Ç°¡Ê¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ë
¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤¿Åö½é¡¢¡Ö½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¤Ï¿ÜÅÄ³«Âå»Ò¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¾Î¹æ¤Ï¤¹¤°¤ËÃæ»³Î§»Ò¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂÎÏÆüËÜ°ì¤ò¼«Éé¤¹¤ë¿ÜÅÄ¤ÏÃæ»³¤ÎÅ¨Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï1938Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤Î»þ¤À¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Îµå¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÐÌ³Àè¤Î¾å»Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¡£¤¹¤°Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£67Ç¯11·î¤ÎÂè1²óÁ´ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£69Ç¯¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢¿ÜÅÄ¤ÏÃæ»³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃæ»³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿ÜÅÄ¤ÏÄ¾´¶¤·¡¢·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï4Æü´Ö¡¢·×36¥²¡¼¥à¤ÇÊ¿¶Ñ180°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤À¡£3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¤ÏÃæ»³¤À¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê½ç°Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÜÅÄ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â1ÈÖ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÍÌ¾¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿ÊÂÌÚØªÈþ»Ò¤Î¾Ú¸À¤À¡Ê½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ë¡£
¡Ö4ÆüÌÜ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë»ä¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¶öÁ³¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤¬°ì¸À¡¢¡ØÃæ»³¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ÜÅÄ¤Ï¸«»öµÕÅ¾¤·¡¢1ÈÖ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Íâ70Ç¯¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¡È¼ÂÎÏÆüËÜ°ì¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬ÃíÌÜ¤Ï¿ÜÅÄ¤è¤êÃæ»³¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Î¿ÜÅÄ¤è¤ê¡¢½ÀÏÂ¤Ç´éÎ©¤Á¤â²º¤ä¤«¤ÊÃæ»³¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¡£¤·¤«¤âÃæ»³¤Ï½÷»Ò¥×¥í½é¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ£À®¡£Âè1²óÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë¤âÍ¥¾¡¡£¼þ°Ï¤Ï¿ÜÅÄ¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãæ»³¤ò½÷²¦¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÜÅÄ¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
À°·Á¤ÇÍÍÊÑ¤ï¤ê
¡¡¼º°Õ¤ËÄÀ¤ó¤À¿ÜÅÄ¤ÏÍâ71Ç¯1·î¡¢»Ð¤Î½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆ¨Èò¹Ô¤·¤¿¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡È½÷²¦¡¦Ãæ»³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ï²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¿ÜÅÄ¤Ï¡¢°õ¾ÝÁ¯¤ä¤«¤ÊÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥¨¥¢¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ»³¤Ë¾¡¤Á¡¢Ãæ»³°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë½÷²¦¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ÜÅÄ¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤ÎÎÉ¤¤ÎÏ¶¯¤¤ÅêË¡¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥ì¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤Åê¤²Êý¤À¡£¤³¤ì¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁá¤¯Êü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¹²¤Æ¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£ÃË»Ò¤Î¿Íµ¤¥×¥í¡¦À¾¾ëÀµÌÀ¤À¡£À¾¾ë¤¬50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷»Ò¥×¥í¤Ï¿Íµ¤¤À¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ãÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¤ÆÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤¬5°Ì¤¯¤é¤¤¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤µ¤Ç÷¡£¤³¤Î¿Í¤ÏÊÌ³Ê¤À¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»¨»ï¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¿ÜÅÄ¤òË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¼ê»æ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿»þ¡¢¿ÜÅÄ¤ÏÉÔÄ´¤Î¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¸µ¤Ë¥¹¥È¥ó¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ã¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£ÅÙ°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ü¡¼¥ë¤¬¾è¤ë´¶³Ð
¡¡Æó¿Í¤ÇÎý½¬¤·¡¢À¾¾ë¤Ï¤¹¤°ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¡ÖÊÂÌÚ¤µ¤ó¤âÃæ»³¤µ¤ó¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤ë¡£»ä¤â¶Ê¤¬¤ë²óÅ¾¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¿ÜÅÄ¤Î´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¤Î´Ë¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¾®¤µ¤á¤Ë½õÁö¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÂç¤¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤½¤¦½õ¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åê¤²¤¿ÅÓÃ¼¡¢¿ÜÅÄ¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤¹¤°¤â¤¦°ìÅê¤·¡¢¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¥Ü¡¼¥ë¤ò·¡¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡¡¤¤¤Þ½é¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¦´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤ë½Ö´Ö¡¢2ËÜ¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤Ë¥°¥Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¾è¤ë´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¢¡ª¡×
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë·çÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤ë»þ¡¢º¸¸ª¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¼ê¤¬¿¤Ó¤ëÊ¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï½õÁö¤Î´Ö¡¢»ä¤¬¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤Îº¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢º¸ÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾å¤«¤é¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢º¸¼ê¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À®²Ì¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¤½¤ÎÇ¯¡¢3´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤ÏÀ¾¾ë¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä°Ê¾å¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤ï¡£À¾¾ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡Æó¿Í¤Ï74Ç¯¤Ë·ëº§¡£5Ç¯¸å¤Ë¿ÜÅÄ¤«¤éÊÌµï¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÎ¥º§¡£95Ç¯11·î¡¢°ß¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÃæ¡¢57ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1¥«·î¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¹çÆ±Áò¡×¤Ë¤Ï100¿Í¤Î¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼¤È2800¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦ÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ»³¤¬Ä¤¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Î¤Ö¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£1956Ç¯¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤ÇÅê¼ê¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥ÕÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¹â¹»Ìîµå¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº ±Ê±óÅÁÀâ¡Ù¡ØÉð½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯11·î20Æü¹æ ·ÇºÜ