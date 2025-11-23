J3¾ÂÄÅ¤¬Ê¡Åç¤ËÇÔÀï¡¡20°Ì³ÎÄê¤ÇJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ø¡¡ÎëÌÚ´ÆÆÄ¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç»ÄÎ±¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¡Ê¡Åç3¡½1¾ÂÄÅ¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦Âë¹°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡20°Ì¤Î¾ÂÄÅ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¡Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾35Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾16Ê¬¡¢Æ±18Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£Æ±41Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÀîËô·ø¸ë¡Ê36¡Ë¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°Æþ²ñ»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¥ó¥ÀFC¤¬JFL¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢J3¡¦20°Ì¤Î¡È¼«Æ°¹ß³Ê¡É¤Ï¾ÃÌÇ¡£Æ±19°Ì¤¬»ÄÎ±¤·¡¢20°Ì¤ÏJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡Ê12·î7¡¢14Æü¡Ë¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½¨¿Í´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¥¢¥¹¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ÄÎ±¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªÎé¤À¤È»×¤¦¡£´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç»ÄÎ±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£