¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û3ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Ï7Ãå¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö2¤Ä¤¯¤é¤¤¥®¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Ï7Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Î²£¤Ç¡¢¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤É2¤Ä¤¯¤é¤¤¥®¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±Í¥¾¡¡£Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·ãÀï¤ÎÃæ¡¢2Ãå¤Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£