¡È¶Ë°¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¡É·ëÀ®¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¡ÈÌ©Ãå3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ÖÅÁÀâ¤Î3¿Í¤À¡×¡Ö¿ä¤·¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¡È¶Ë°¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¡É·ëÀ®¤Ç¡¢¥ì¥¢¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¡£¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¡ÈÌ©Ãå3¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È¡È¤â¤¦°ì¿Í¡É¥ì¥¢¤ÊÆ±Î½¤¬º®¤¶¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥êÁÈ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥«¥Ö¥¤Î2¿Í¤È²¿ÅÙ¤â¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥¢¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊPLE¡Ë¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¶¦Æ®´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¬¥¿¥¤¤ÎÂç¤¤¤¥Ê¥¤¥¢¤òÆþ¤ì¤¿¡ÈÌ©Ãå3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÅÁÀâ¤Î3¿Í¤À¡×¡ÖÀ»¤Ê¤ë»°°Ì°ìÂÎ¡×¡ÖÊì¤¿¤Á¡Ä¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¤È¥Ê¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¢¤Î¸½¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î4¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±22ÆüÊüÁ÷¤ÎWWE¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡È¥¶¡¦¥Þ¥ó¡É¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¡£¥¢¥¹¥«¤È¥Ê¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬º£²þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¿ØÍÆ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
