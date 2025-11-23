ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ12/13¥À¥¤¥ä²þÀµ¡¡ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ø¡¡À¾ÇÏ¹þ¡Á²¡¾å´Ö¤Ê¤É¤ÇÁýÈ¯
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤ËÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þÀµ¤Ï¡¢ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£Ê¿Æü¤Ï11¡Á16»þÂæ¤Ë¡¢ÅÚµÙÆü¤Ï9»þ¡Á18»þÂæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁýÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÉôÎó¼Ö¤Î»þ¹ï¡¦¹ÔÀè¡¦¼ïÊÌ¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¥À¥¤¥ä
11»þ¡Á16»þÂæ¡Ê»ÏÈ¯±Ø´ð½à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¾ÇÏ¹þ¡Á²¡¾å´Ö¤Ç4±ýÉüÁýÈ¯¡£
ÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä
9»þ¡Á18»þÂæ¡Ê»ÏÈ¯±Ø´ð½à¡Ë¤Ë°Ê²¼¤Î¶è´Ö¤ÇÁýÈ¯¤ò¼Â»Ü¡£
À¾ÇÏ¹þ¡Á²¡¾å´Ö¡§6ËÜ¡ÊÀ¾ÇÏ¹þÊýÌÌ¡Ë¡¢7ËÜ¡Ê²¡¾åÊýÌÌ¡Ë
À¾ÇÏ¹þ¡ÁÀô³Ù»û´Ö¡§2ËÜ¡ÊÀ¾ÇÏ¹þÊýÌÌ¡Ë¡¢1ËÜ¡Ê²¡¾åÊýÌÌ¡Ë
Àô³Ù»û¡Á²¡¾å´Ö¡§1ËÜ¡Ê²¡¾åÊýÌÌ¡Ë
³Æ±Ø¤Î¾Ü¤·¤¤»þ¹ïÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
