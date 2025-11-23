¡È²È·×»Ù±ç¡ÉÂçµ¬ÌÏÂÐºö¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬±ß°Â¤ò²ÃÂ®
Àè½µ¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¡¢±ß¡¢¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×¤ÎÍÍÁê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3¡ó²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Î±ßÁê¾ì¤Ï2¡ó°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñºÄÇä¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï0.07¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
µ¬ÌÏ¾åÀÑ¤ß¤¬±ßÇä¤êÂ¥¤¹
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÍ×°ø¤â¤¢¤ë¡£FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤ò12·î¾å½Ü¤Ë³«¤¯¡£20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿9·îÊ¬¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤ÏÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë°ìÊý¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ4.4%¤Ø°²½¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÍøÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï12·î¤ÎÍø²¼¤²Í½ÁÛ¤¬Ìó40%¤ÈÁ°Æü¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢Íø²¼¤²¸«Á÷¤ê´ÑÂ¬¤â¶¯¤¯¡¢Âç¤¤Ê±ßÇã¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖAI¥Ð¥Ö¥ë¡×·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¤Ê¤«¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î2025Ç¯8¡Á10·î´ü·è»»¤Ï²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï400¥É¥ë¶á¤¯²¼Íî¡¢º¬¶¯¤¤AI²á¾êÅê»ñ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¡¢Àè½µËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤â4Ëü9000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
±ß°Â¡¦ºÄ·ô°Â¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤À¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬21Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢21Ãû3000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½Ð¤Ç17Ãû7000²¯±ßÄøÅÙ¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¤Ê¤É¤Ç¤ÏÏÅ¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢¹ñºÄ¤ÎÄÉ²ÃÈ¯¹Ô³Û¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÎÌó6Ãû7000²¯±ß¤ò¾å²ó¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
Àè¡¹½µËö¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤ò14Ãû±ßÄøÅÙ¡¢¸ºÀÇ¤ò´Þ¤á¤¿µ¬ÌÏ¤ò17Ãû±ßÂæ¤È¤¹¤ë°Æ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¥µ¥¤¥É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¡¢16Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¼óÁê¸øÅ¡¤ËÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¦¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Áê¡¦ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤ò½¸¤á¤¿¡£2»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤ó¤À¶¨µÄ¤Î¤¢¤È¡¢ÊÒ»³»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Öµ¬ÌÏÅª¤Ë¤Ï¡Ê17Ãû±ß¤è¤ê¡ËÆü¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²üÅÙ¹â¤Þ¤é¤º
¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤È±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£20Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤¬µÞÆ¤·¡¢»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯10Ç¯ÊªÍø²ó¤ê¤¬°ì»þ1.835¡ó¤È¡¢Ìó17Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Åìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¸åÈ¾¤ò¤Ä¤±¡¢Á°ÆüÍ¼¤ÈÈæ¤Ù2±ßÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡£Ìó10¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁ°¤Î10·î3ÆüÍ¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢10±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬¡¢19Æü¤Ë¾ëÆâ·ÐºÑºâÀ¯Áê¤È¤È¤â¤ËÆü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¸å¡¢°ÙÂØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÒ»³»á¤Ï¡¢21Æü¤Ë¤Ï¡¢³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡ÖÂ¸µ¤ÎÆ°¤¤ÏÈó¾ï¤Ë°ìÊýÅª¤ÇµÞ·ã¤À¤ÈÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÁ³¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¶¯¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢±ßÁê¾ì¤ÏÈ¯¸ÀÄ¾¸å¤Ï±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ê¡¢È¿±þ¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖºâÀ¯¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤«¤é±ßÇä¤ê´ðÄ´¤Ï¶¯¤¯¡¢À¯ÉÜ¤Î¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊýÅª¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤Ï¡¢´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ±Ç¯ÅÙ¤ÇÃ£À®¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤òÅ¾´¹¤·¡¢¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²È·×»Ù±ç¡×Á°ÌÌ¤Ë
¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å½é¤È¤Ê¤ë·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²È·×»Ù±ç¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
1¡Á3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤Ç¤Ï¡¢ÃÈË¼Èñ¤Î¤«¤µ¤à1¡Á2·îÊ¬¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¡¢É¸½àÅª¤ÊÀ¤ÂÓ¤Ç3¥«·î´Ö¤Î¹ç·×¤Ç7000±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¸º¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¤¬¼«Í³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¡×¤ò³È½¼¤·¡¢¿©ÎÁÉÊ¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ßÄøÅÙ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢LP¥¬¥¹¤ä¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ÇÀ¤ÂÓÅö¤¿¤êÇ¯1Ëü±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¸«¹þ¤à¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë0¡Á18ºÐ¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£Ç¯Ëö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¸º¤Ï¡¢À¤ÂÓÅö¤¿¤ê1Ëü2000±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢10·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.0¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤¬3¡óÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£¿©ÎÁ¤Ï6.7¡ó¾å¾º¤·¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤¬19.9¡ó¡¢¤³¤ó¤Ö¤¬15.6¡ó¡¢·ÜÍñ¤¬13.6¡ó¡¢¤¤¤¯¤é¤¬11.9¡ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¾å¤²Éý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´Áý¤¬Â³¤¯¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
·ÐºÑÂÐºö¤Î·èÄê¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬º£¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÎÏ¤ò¿êÂà¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö½éÍ½»»¤ÈÊäÀµÍ½»»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¡¢¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹â¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼ûÍ×»É·ãºö¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸ºÀÇ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢ÀÇ¼ýÁý¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÐ½Ð¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤ÈÀÇÀ©²þÀµ¤ò¤á¤°¤ëºî¶È¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£Æü¶ä¤Ï12·îÃæ½Ü¤Ë¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¶âÍ»´ËÏÂ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤È¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³À¡×¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¹ÔÊý¤Ë¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡¡ÃÒÅÄÍµ°ì¡Ë