¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò ¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤¯¥Î°ì»Ñ¤Ç¤Î»Å»öÊó¹ð¡Ä¡ÈÉÔÎÑºÊ¡É¤Ï¤¸¤áÆñÌòÏ¢È¯¤â¸ø»ä¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¸½ºß
¡¡11·î20Æü¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°Õ³°¤ÊÈà½÷¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÔºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î1Ëç¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¯¥Î°ì»Ñ¡£2025Ç¯12·î28Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»þÂå·à¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¡ÊBS-TBS¡Ë»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2017Ç¯10·î´üÂè1¥·¥ê¡¼¥º¤È2019Ç¯5·î´üÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ¾ºî¤Ë¡¢¤¯¥Î°ì¤Î»íÇµÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¼¡²óºî¤Ç¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÆþÍá¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢ÍÅ±ð¤Ê¤¯¥Î°ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£¤³¤ÎInstagramÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢160°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÅ¥¾ÂÎ¥º§ÁûÆ°¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼ÄÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤´¤í¤ÏÉü³è¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË-¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢É×¤ÈÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡ÈÉÔÎÑºÊ¡É¤òÇ®±é¡£²á·ã¤ÊÇ¨¤ì¾ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¶È³¦¤«¤é¤â¡Ø¤µ¤¹¤¬¥Þ¥ê¥³ÍÍ¡ª¡Ù¤ÈÂç¤¤ÊÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï½çÄ´¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÆ±Ç¯11·î¡¢17Ç¯´Ö»í½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤»¤º¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÁªÂò¡£¸å¤í½â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤â¡¢»Å»ö¤Ï¹¥Ä´¤ÎÍÍ»Ò¡£½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë½÷Í¥¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯¤â1·î¤Î±Ç²è¡ØBLUE FIGHT¡ÁÁó¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Á¡Ù¤Ç¤ÏÊ£»¨¤Ê²ÈÄí¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò¡¢2025Ç¯7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜÅý°ì¡¡ÅìµþÊÔ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î½÷À¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¿·Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï2025Ç¯Æâ¤ËºÆº§¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÄÅÄ¡£¸ø»ä¶¦¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£