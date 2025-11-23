¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛÇØÃæ¤ÎÆßÄË¤Ï¡ØµÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡Ù¤«¤é¤¤Æ¤¤¤¿ ¡Ö¤¹¤°¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¿¤Ë¡Ä¡×(°å»Õ)
Ä«¤Î¿©»ö½àÈ÷Ãæ¤ËÇØÃæ¤ËÆß¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¡£ÉÂ±¡¤Ç¡ÖµÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉB·¿¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¹ß°µ¼£ÎÅ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¡¿Ç¤Ç¡Ö¤¤¤ÄÇËÎö¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµÞ·ã¤Ê°²½¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò·Ð¤Æ¼ê½Ñ¤ò·è°Õ¤·¡¢ÆóÅÙ¤Ë¤ª¤è¤Ö¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÀ¸´Ô¡£»à¤ÎÉÔ°Â¤ÈÆ®¤¤¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÁÔÀä¤Êµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯10·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
1963Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ38Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£4»ù¤ÎÊì¡£Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢É×¡¦¼¡½÷¡¦»°½÷¤È4¿ÍÊë¤é¤·¡£2019Ç¯¤ËÂçÆ°Ì®áî²òÎ¥¤òÈ¯¾É¤·¡¢2ÅÙ¤ÎÆþ±¡¤È2ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸å°ä¾É¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¾¯¤·Â¤¬áã¤ì¤ëÄøÅÙ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ï´°¼£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤â»Ï¤á¤¿¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
º£Â¼ ±ÑÍø¡Ê¤¤¤º¤ß¥Ûー¥à¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬°ìÅ¾
ÊÔ½¸Éô
ÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤ß¤µ¤ó
2019Ç¯3·î5Æü¤ÎÄ«¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÄ«¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤Î¾å¤ÎÊý¤ËŽ¢Ìîµå¥Üー¥ë¤¯¤é¤¤¤Î±ô¶Ì¤ò¥°¥¤¥°¥¤²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëŽ£¤è¤¦¤Ê¡¢Æß¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ãÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆßÄË¤ÇºÂ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤¹¤ë¤È¼£¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æß¤¯ÄË¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
¼ç¿Í¤¬µßµÞ¼Ö¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÄË¤ß¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë·ãÄË¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CT¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÆ°Ì®¤¬¸ª²¼¤«¤éÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Þ¤ÇÎö¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ž¢µÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉB·¿Ž£¤È¿ÇÃÇÌ¾¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
°å»Õ¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉB·¿¤Ï¿´Â¡¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê·ì´É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ï¤»¤º¡¢¹ß°µ¼£ÎÅ¡ÊÆâÉþ¤Ê¤É¤Ç·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¼£ÎÅ¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ°ÂÀÅ¤ÎÃæ¡¢ÅÀÅ©¤ÇÄË¤ß»ß¤á¤È¹ß°µºÞÅêÍ¿¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¼£ÎÅÃæ¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
¸ª²¼¤«¤éÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤«¤±¤Æ·ãÄË¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥Êー¥¹¥³ー¥ë¤ÇÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤ÏÄË¤ß»ß¤á¤ò²á¾êÅêÍ¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÆü´Ö¤Ï¡¢Àä¿©¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¿çÌ²Ìô¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¸³Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¡¢¼ç¿Í¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤ÈLINE¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÆþ±¡´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢·ì°µ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢3·îËö¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÅÙÎö¤±¤¿ÂçÆ°Ì®¤Ï¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º±ö¿©¤ò¿´³Ý¤±¡¢5·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µÞ·ã¤ÊÉÂµ¤¤Î°²½
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤Æ²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
¤¤¤¤¤¨¡¢6·îÈ¾¤Ð¤Î¸¡¿Ç¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡ÖµÞ·ã¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¡¢ÂçÆ°Ì®¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¶ñÂÎÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç·ë¹½¤Ê¤Î¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
ÃÇÊÒÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¡¢12»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ç10¿Í¤Ë1¿Í°Ì¤Î³ä¹ç¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ê¤É¤Î¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¿¼¤¤Ëã¿ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¡¢¿Í¹©¿´ÇÙ¤ËÀÚ¤ê¤«¤¨¤Æ¿´Â¡¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆŽ¢¤½¤ó¤Ê¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Þ¤»¤óŽ£¤È¥Ï¥Ã¥¥êÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤·¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÁá¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¤«¤é¤â¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô
·ëÏÀ¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
ÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¡Ê¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¶¯¤¯´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¿´¤ËŽ¢º£»à¤ó¤Ç¤Ï¥À¥á¡£½õ¤«¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤Ž£¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤ÇÍÌ¾¤ÊÀèÀ¸¤Î¸µ¤Ø¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤«¤é¤Î·ãÆ°
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
¿´Â¡¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤ò±¿¤ÖÂçÆ°Ì®¤Î¡¢µÝ¾õ¤Ë¶Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ëµÝÉôÂçÆ°Ì®¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥¹¥Æ¥ó¥È¤È¿Í¸ý·ì´É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¼ê½Ñ¤ÇËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡ËÅù¤Î¸å°ä¾É¤Î³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤È¤Î»ö¤Ç¡¢¼ê½Ñ»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö°Ì¡£7·î16Æü¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¡¢7·î19Æü¡¢Ä«9»þ¤Ë¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¤Î»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤ß¤µ¤ó
Á°¤ÎÉÂ±¡¤ÇµÞ·ã¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ìó1¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ»Ò¤É¤âÃ£4¿Í¤È¼ç¿Í¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¡¢¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»Ò¶¡Ã£¤È¼ç¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤ß¤µ¤ó
¼ê½ÑÃæ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¿¼¤¤Ëã¿ì¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î23Æü¤ÎÄ«¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Èºø³Ð¤·¤Æ¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¬»à¤Ë¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¡¢Ä¾¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ìŽ¢°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2²ó¤â¼ê½Ñ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÝÉôÂçÆ°Ì®¤Ï¼ó¤ÎÊý¤Ë»°ËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤âÁ´¤Æ¿Í¹©·ì´É¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óË¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
2²ó¤Ç¤¹¤«¡© ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤ß¤µ¤ó
1²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ÏÌë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Í¢·ì¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÌÀ¤±Êý¤ËÍÍÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼ê½Ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ëã¿ì²Ê¤ÎÀèÀ¸¤â³§¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤âÄ«¤Î5»þ¤ËÉÂ±¡¤«¤é¡¢ºÆ¼ê½Ñ¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¥¹çÉôÊ¬¤«¤é·ì±Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÉôË¥¤¤Ä¾¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢Âà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛÆÍÁ³¡¢ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤ÎÀë¹ð¡£°ìÀ¸¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î¶ìÇº¤È¤Ï¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÂµ¤¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÄê´ü¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
