¡Ö¾×·âÅª¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¥É¥¤¥Ä²¦¼ÔÁê¼ê¤ËÁ¯ÎõÃÆ¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹âÉ¾²Á¡ª °ìÊý¤Ç¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ò»ØÅ¦¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¤Ç¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨¤Î²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£12Ê¬¡¢±¦CK¤«¤éÌ£Êý¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¤½¤Î£µÊ¬¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡££²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î£¶¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ£²¡Ý£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPORTS DUNIA¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÂçÇÔ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢78Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¡Ö6.5ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë¾×·âÅª¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢³«»Ï¤«¤é20Ê¬´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÆ°¤¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´°Á´¤Ë¿ê¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£
