¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÀîÅÄ¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤¬²¦¼Ô¡×¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ëºÇ¶¯¾ÚÌÀ¡Ö¥Þ¥¤¥ëG1¤ÏÁ´¤Æ³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬´°¾¡¡£Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ï3Àï3¾¡¡£·ãÀï¤ÎÃæ¡¢2Ãå¤Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢3Ãå¤Ë¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÀîÅÄ¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²´ÇÏ¤¬½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ëG1¤òÀ©ÇÆ¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀîÅÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¡ÊÉÙ»ÎS¡ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¾¥Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÇÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òÊÖ¤·ÇÏ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤âÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾Æü¤¬¸å¤í¤«¤éº¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢±Æ¤Ç¸å¤í¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç÷¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À4ºÐ¡£ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤ê¡¢¤³¤³¤òÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â¤³¤³¤âÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎG1¤ÏÁ´¤Æ³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤ËÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¡¢´Ø¤ï¤ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¿Ø±Ä¤ÎÅØÎÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÏÉã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹¡¢Êì¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥È¥¥¥¢¥Ê¡ÊÊì¤ÎÉã¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»10Àï6¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿ÀîÅÄ¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»30¾¡ÌÜ¡¢¹âÌîÍ§ÏÂ»Õ¤ÏÆ±10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£