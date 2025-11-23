¡ÚMLB¡Û¡Ö¥É·³¤ËºÆ¤Ó¸µMVP¤¬²Ã¤ï¤ë¡©¡×¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤ò¸ø¼°¤¬ÆÃ½¸¡¡Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹çÃ×¤È¸½ÃÏµ¼Ô¤¬É¾²Á
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¡Ö¸ÅÁã¤ÈºÆ²ñ¤¹¤Ù¤7¿Í¤Î¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½êÂ°µåÃÄ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥êー¥Áµ¼Ô¤¬Áª½Ð¤·¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¡£2019Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿ー¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÃ«&¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤È¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤«
¥êー¥Áµ¼Ô¤Ï¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÊªÁª¼ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤È¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬¸ÅÁã¤ËÌá¤ë½Ö´Ö¡×¤Î2ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¸å¼Ô¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥é¥ó¥ÀーÅê¼ê¡Ê¸µ¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¸µ¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
2017Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢19Ç¯¤ËÂÇÎ¨.305¡¢47ËÜÎÝÂÇ¡¢115ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢29ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¸µMVPÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤ò·Ð¤Æ¥«¥Ö¥¹¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ë¥È¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶áÇ¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎMVP¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡Ê¥»¥ó¥¿ー¤ò¼é¤ì¤ë¡Ë³°Ìî¼ê¤ò1¿Í¡¢¤Þ¤¿¤Ï2¿Í¡¢ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ï³°Ìî¤ÎºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬¸ÅÁãµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£