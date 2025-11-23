Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢ÆÃÀ½¤Î»ø¥Ù¥ë¥È¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¡¡°æ¾åÂó¿¿Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¡Ö¤â¤¦¥Ý¥í¥ê¤Ï¡Ä¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¤Ë¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£23Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë53.4¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¾¡¼Ô¤Ë¤ÏWBC¤«¤éÆÃÀ½¤Î¡Ö»ø¥Ù¥ë¥È¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç·×ÎÌÂæ¤Ë¾è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÊ¹¤¯¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£°æ¾å¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÈäÏª¡£Î¾¼Ô¤Ï¶½¹Ô·èÄê¸å¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç½é¤á¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìó28ÉÃ¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æá¿ÜÀî¡£6·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ï½é¤ÎÁ´Íç·×ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó100¥°¥é¥à¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¥Ý¥í¥ê¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¤â¤Î¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡Ø»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°æ¾å¤ÎÂÎ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¶âÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ç¶õ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥ä¿Í¡¢¥Ê¥ë¥È¤Ê¤éÀç¿Í¥â¡¼¥É¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÍ¥¾¡¤Î¿§¤È¤«²¦´§¤È¤«¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿§¤È¤«¤Ã¤Æ¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´¶³Ð¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤ëWBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ËÆÃÀ½¤Î¡Ö»ø¥Ù¥ë¥È¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éð»Î¤Î¿´¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡WBCÆ±µé²¦ºÂ¤ÏÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤¬IBFÆ±µé²¦ºÂ¤È¤È¤â¤ËÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬20¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë