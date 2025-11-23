À¾Éð¤Î1°Ì¾®Åç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¡×¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½
¡¡À¾Éð¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢°éÀ®¤ò´Þ¤à13Áª¼ê¤Î¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀ¾Éð»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û1°Ì¡¡¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê22¡Ë¡áÌÀÂç¡¢178¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢ÇØÈÖ¹æ10¢¦2°Ì¡¡´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÃæÂç¡¢181¥»¥ó¥Á¡¢95¥¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢20¢¦3°Ì¡¡½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¡áÃæµþÂç¡¢180¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢35¢¦4°Ì¡¡ËÙ±Û·¼ÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¢185¥»¥ó¥Á¡¢96¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢40¢¦5°Ì¡¡²£ÅÄÁóÏÂÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡áºë¶Ì¡¦»³Â¼³Ø±à¹â¡¢180¥»¥ó¥Á¡¢87¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢59¢¦6°Ì¡¡ÀîÅÄÍª¿µ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¡á»Í¹ñ¶ä¹Ô¡¢174¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢66